வடிவேல் காமெடி உண்மையாயிடுச்சே!.. அப்பாவை மூட்டைக்கட்டி கொரியரில் அனுப்பிய பெண்!..

Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (11:30 IST)
Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (11:34 IST)
ஒரு திரைப்படத்தில் வடிவேல் காமெடி ஒன்று வரும்.. வடிவேல் ஒரு கொரியர் ஆபீஸ் நடத்துவார்.. அன்றுதான் முதன்முதலாக கடையை திறந்திருப்பார். அப்போது ஒருவர் நான்கைந்து மூட்டைகளை தூக்கிக் கொண்டு வருவார்.. வடிவேலு மிகவும் ஆர்வமாக பில்லை போடும் போது மூட்டைக்குள் இருந்து சத்தம் வரும்.. சந்தேகப்பட்டு மூட்டையை திறந்து பார்த்தால் ஒரு சிறுவன், ஒரு வயதான பெண்மணி, ஒரு பெரியவர் என்று பலரும் இருப்பார்கள்..
‘என்னடா இது?’ என அவரிடம் வடிவேலு கேட்க ‘ சென்னையிலிருந்து மதுரைக்கு பேருந்தில் போனால் இவ்வளவு டிக்கெட்.. ஆனால் கொரியரில் அனுப்பினால் காசு மிச்சம்’ என அவர் சொல்வார். இதைகேட்டு கோபப்படும் வடிவேல் அவரை முட்டைக்குள் கட்டி ‘உன்னை பார்சல் அனுப்புகிறேன்’ என்று சொல்வது போல காமெடி முடியும்.
தற்போது அந்த காமெடி காட்சி பெங்களூரில் உண்மையிலேயே நடந்திருக்கிறது.. பெங்களூர் சேர்ந்த ஒரு பெண் தனது அப்பாவை மூட்டையில் கட்டி கொரியர் அனுப்ப முயற்சி செய்தபோது போலீசாரிடம் சிக்கியிருக்கிறார். மூட்டையை அவுத்து பார்த்ததும் அதில் அந்த பெண்ணின் தந்தை இருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த போலீசார் அப்பெண்ணிடம் விசாரிக்க அவர் சொன்னதுதான் ஹைலைட்.
உகாதி மற்றும் ரம்ஜான் பண்டிகை காலங்களில் பேருந்து டிக்கெட் கிடைப்பது கஷ்டமாக இருக்கிறது.. அதனால் ஊருக்கு செல்ல ஒரே வழி இதுதான் என்பதை விளக்கும் விதமாக ரீல்ஸ் வீடியோ எடுப்பதற்காகவே இப்படி செய்தோம் என அந்தப் பெண் வாக்குமூலம் அளித்திருக்கிறார்..காவல்துறையின் எச்சரிக்கையை அடுத்து தாங்கள் செய்தது தவறு.. இனிமேல் இப்படி செய்ய மாட்டோம் என்று கூறி அவர்கள் வருத்தம் தெரிவித்து வீடியோ வெளியிட்டிருக்கிறார்கள்..