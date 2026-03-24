ரூ.16 லட்சம் கடன்.. தாயின் பிணத்துடன் 2 நாள்.. எல்லோருக்கும் ஜோசியம் சொன்ன ஜோதிடருக்கு பரிதாப முடிவு..

Publish Date: Tue, 24 Mar 2026 (16:22 IST)
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் காசியாபாத்தில் 42 வயது ஜோதிடர் ராஜ்பீர் என்பவர் 13-வது மாடியிலிருந்து குதித்து தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மார்ச் 19 அன்று நடந்த இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு, போலீசார் அவரது வீட்டை சோதனை செய்தபோது, 70 வயது தாய் சத்னாமின் உடல் போர்வையால் சுற்றப்பட்ட நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டது. தாய் இறந்து இரண்டு நாட்களாகியும், அவரது உடலுடனேயே ராஜ்பீர் வசித்து வந்ததும், பின்னர் தற்கொலை செய்துகொண்டதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
பிரிந்து வாழும் தனது மனைவிக்கு செல்போன் ரகசிய குறியீட்டை அனுப்பிய பின்னரே அவர் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளார். ராஜ்பீருக்கு சுமார் 16 லட்சம் ரூபாய் கடன் இருந்ததும், ஹரியானாவை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணுடன் அவருக்கு தொடர்பு இருந்ததும் போலீஸ் விசாரணையில் அம்பலமானது.
ஏற்கனவே தந்தை மற்றும் சகோதரரை இழந்திருந்த ராஜ்பீர், கடும் மன உளைச்சலில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. தாயின் மரணத்தில் மர்மம் இல்லை என்றாலும், பிரேத பரிசோதனை முடிவுக்குப் பிறகே முழுமையான விவரங்கள் தெரியும் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.