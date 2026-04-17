முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

முகேஷ் அம்பானியை முந்தினார் கௌதம் அதானி: ஆசியாவின் மிகப்பெரிய செல்வந்தராக புதிய சாதனை!

கௌதம் அதானி
BY: Siva
Publish Date: Fri, 17 Apr 2026 (14:29 IST) Updated Date: Fri, 17 Apr 2026 (14:31 IST)
ஆசிய பில்லியனர்கள் பட்டியலில் ஒரு முக்கிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதானி குழுமத்தின் தலைவர் கௌதம் அதானி, ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தலைவர் முகேஷ் அம்பானியை பின்னுக்குத் தள்ளி, ஆசியாவின் மிகச்சிறந்த செல்வந்தராக மீண்டும் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளார். அதானியின் நிகர சொத்து மதிப்பு 92.6 பில்லியன் டாலராக உயர்ந்துள்ளது.
 
அதானி குழும நிறுவனங்களின் பங்குகள் பங்குச்சந்தையில் சிறப்பாக செயல்பட்டதையடுத்து, ஒரே நாளில் அவரது சொத்து மதிப்பு 3.56 பில்லியன் டாலர் அதிகரித்தது. இதன் மூலம் உலக பணக்காரர்கள் பட்டியலில் அவர் 19-வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார். அதே சமயம், 90.8 பில்லியன் டாலர் சொத்து மதிப்புடன் முகேஷ் அம்பானி இரண்டாம் இடத்திற்கு சரிந்து, உலகப் பட்டியலில் 20-வது இடத்தில் உள்ளார்.
 
இந்த ஆண்டில் மட்டும் கௌதம் அதானியின் சொத்து மதிப்பு 8.10 பில்லியன் டாலர் அதிகரித்துள்ள நிலையில், முகேஷ் அம்பானியின் சொத்து மதிப்பு 16.9 பில்லியன் டாலர் சரிவைச் சந்தித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
உலக அளவில் எலான் மஸ்க் 656 பில்லியன் டாலருடன் முதலிடத்தில் தொடர்கிறார். வாரன் பெபெட், பில் கேட்ஸ் உள்ளிட்ட உலகப் புகழ்பெற்ற பல கோடீஸ்வரர்களின் சொத்து மதிப்பு இந்த 2026-ம் ஆண்டில் சரிவை கண்டுள்ள நிலையில், அதானியின் இந்த வளர்ச்சி கவனத்தை பெற்றுள்ளது.
 
