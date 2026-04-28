Money Heist ஸ்டைலில் துப்பாக்கி முனையில் ரூ.52 லட்சம் கொள்ளை!.. குஜராத்தில் பரபரப்பு...

Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 (14:15 IST)
Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 (14:18 IST)
வங்கிகளில் கொள்ளையடிப்பது என்பது உலகெங்கும் பல இடங்களில் அவ்வப்போது நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. வங்கிகளில் கொள்ளை அடிப்பதில் இரண்டு வகை உண்டு. ஒன்று முகத்தை மூடிக்கொண்டு கையில் துப்பாக்கியுடன் ஒரு கும்பல் வங்கிக்குள் நுழைந்து கொள்ளையடிப்பார்கள்.
அல்லது இரவு நேரங்களில் வங்கிகளில் உள்ளே புகுந்து கொள்ளையடிப்பார்கள். அந்த வகையில் குஜராத் மாநிலம் சூரத்தில் எஸ்.பி.ஐ வங்கிக்குள் துப்பாக்கியுடன் புகுந்த கும்பல் ரூ.50 லட்சத்தை கொள்ளையடித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..
Money Heist வெப் சீரியஸில் வருவது போல பட்டப்பகலில் வங்கி ஊழியர்களை பிணைக்கைதிகளாக பிடித்து வைத்து கொள்ளையடித்து சென்றது தெரிய வந்திருக்கிறது. பட்டப்பகலில் கொள்ளை சம்பவத்தை அரங்கேற்றிவிட்டு அந்த கும்பல் பைக்கில் தப்பி சென்றனர்.
தற்போது அவர்களை பிடிக்கும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள்.. சிசிடிவி கேமராவில் அவர்களின் கொள்ளை சம்பவம் பதிவாகியிருப்பதால் அதன் மூலம் கொள்ளையர்களை பிடிக்கும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர். கொள்ளையர்களை பிடிக்க தனிப்படையும் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.