படித்தவர்களே அதிகம் ஏமாறும் டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்.. 1 கோடி ரூபாயை இழந்த ஆசிரியை..!

குஜராத் மாநிலம் காந்திநகரை சேர்ந்த 65 வயது ஓய்வுபெற்ற பள்ளி ஆசிரியை ஒருவர், சைபர் மோசடி கும்பலால் 28 நாட்கள் டிஜிட்டல் கைதில் வைக்கப்பட்டு ரூ.99 லட்சத்தை இழந்துள்ளார்.
கடந்த ஜனவரி 16-ம் தேதி, சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளுக்கு அவரது சிம் கார்டு பயன்படுத்தப்பட்டதாக கூறி மர்ம நபர்கள் அவரை தொடர்பு கொண்டுள்ளனர். பின்னர் சிபிஐ அதிகாரிகள் போல வேடமிட்ட மோசடி கும்பல், வீடியோ கால் மூலம் அவரை மிரட்டி, பணமோசடி வழக்கில் அவர் சிக்கியுள்ளதாக கூறி போலி உச்ச நீதிமன்ற ஆவணங்களை காட்டி பயமுறுத்தியுள்ளனர்.
28 நாட்களாக அவரை தொடர்ந்து கண்காணிப்பில் வைத்திருந்த கும்பல், சட்டப்பூர்வ சரிபார்ப்பு என்ற பெயரில் அவரது வங்கி மற்றும் தபால் நிலைய கணக்குகளில் இருந்த ரூ.99 லட்சத்தை பல்வேறு கணக்குகளுக்கு மாற்ற செய்துள்ளது. இறுதியில் தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த ஆசிரியை, சைபர் ஹெல்ப்லைன் காவல்துறையிடம் புகார் அளித்தார். தற்போது காந்திநகர் சைபர் கிரைம் போலீசார் இது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.