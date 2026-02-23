முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






படித்தவர்களே அதிகம் ஏமாறும் டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்.. 1 கோடி ரூபாயை இழந்த ஆசிரியை..!

Advertiesment
digital

Siva

, திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026 (12:46 IST)
குஜராத் மாநிலம் காந்திநகரை சேர்ந்த 65 வயது ஓய்வுபெற்ற பள்ளி ஆசிரியை ஒருவர், சைபர் மோசடி கும்பலால் 28 நாட்கள் டிஜிட்டல் கைதில் வைக்கப்பட்டு ரூ.99 லட்சத்தை இழந்துள்ளார். 
 
கடந்த ஜனவரி 16-ம் தேதி, சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளுக்கு அவரது சிம் கார்டு பயன்படுத்தப்பட்டதாக கூறி மர்ம நபர்கள் அவரை தொடர்பு கொண்டுள்ளனர். பின்னர் சிபிஐ அதிகாரிகள் போல வேடமிட்ட மோசடி கும்பல், வீடியோ கால் மூலம் அவரை மிரட்டி, பணமோசடி வழக்கில் அவர் சிக்கியுள்ளதாக கூறி போலி உச்ச நீதிமன்ற ஆவணங்களை காட்டி பயமுறுத்தியுள்ளனர். 
 
28 நாட்களாக அவரை தொடர்ந்து கண்காணிப்பில் வைத்திருந்த கும்பல், சட்டப்பூர்வ சரிபார்ப்பு என்ற பெயரில் அவரது வங்கி மற்றும் தபால் நிலைய கணக்குகளில் இருந்த ரூ.99 லட்சத்தை பல்வேறு கணக்குகளுக்கு மாற்ற செய்துள்ளது. இறுதியில் தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த ஆசிரியை, சைபர் ஹெல்ப்லைன் காவல்துறையிடம் புகார் அளித்தார்.   தற்போது காந்திநகர் சைபர் கிரைம் போலீசார் இது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

உயிர் போனாலும் பரவால்ல.. விஜயை பாக்கணும்!.. வேலூரில் பெண்கள் நெகிழ்ச்சி!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos