ஐஐடி நுழைவுத்தேர்வில் தோல்வி. 4 ஆண்டு பொறியியல் படிப்பை முடிக்க 6 ஆண்டுகள்.. ஆனால் 1.2 கோடி சம்பளத்தில் வேலை..!

மைக்ரோசாஃப்ட் வேலை
BY: Siva
Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 (08:39 IST) Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 (08:41 IST)
கனவு காணும் எவருக்கும் தோல்விகள் என்பது முற்றுப்புள்ளி அல்ல, அவை வெற்றிக்கான தாமதங்கள் மட்டுமே என்பதை ஒரு மென்பொறியாளரின் வாழ்க்கை வரலாறு நிரூபித்துள்ளது. 
 
ஐஐடி நுழைவுத்தேர்வில் தோல்வி, நான்கு ஆண்டு பொறியியல் படிப்பை முடிக்க ஆறு ஆண்டுகள் எடுத்துக் கொண்டது என பல பின்னடைவுகளை சந்தித்த ஒரு இளைஞர், தற்போது மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தில் ஆண்டுக்கு 1.2 கோடி சம்பளத்தில் வேலை பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார். இது குறித்த அவரது சமூக வலைதள பதிவு தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
 
தனது பயணத்தை பகிர்ந்துள்ள அவர், ஐஐடி கனவு தகர்ந்த பிறகு ஒரு சாதாரண கல்லூரியில் சேர்ந்ததாகவும், அங்கு படிப்பை முடிக்கவே பெரும் போராட்டங்களை சந்தித்ததாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
அதன் பின்னர் சில ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனங்களை தொடங்கி அவை தோல்வியில் முடிந்தன. வேலை செய்த சில இடங்களிலும் நச்சுத்தன்மையான சூழல் மற்றும் மன அழுத்தத்தையே பரிசாக பெற்றுள்ளார். ஒருகட்டத்தில் அமெரிக்காவில் பிஎச்டி செய்யும் வாய்ப்பு வந்தபோதும், கோவிட் பெருந்தொற்றால் அதுவும் ரத்தானது.
 
ஆயினும், மனம் தளராமல் பெங்களூருவில் ஒரு நிறுவனத்தில் சேர்ந்து தனது உழைப்பை தொடர்ந்தார். சக ஊழியர்கள் தன்னை விட இரு மடங்கு சம்பாதித்த போதும், அவர் தனது வேலையில் மட்டும் கவனம் செலுத்தினார். இறுதியில், அவரது விடாமுயற்சிக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்திடமிருந்து 1.2 கோடி மதிப்பிலான வேலை வாய்ப்பு தேடி வந்துள்ளது.
 
"தோல்விகள் உங்களை தகுதி நீக்கம் செய்யாது, அவை உங்களை தாமதப்படுத்தும் அவ்வளவுதான்; நம்பிக்கையை மட்டும் கைவிடாதீர்கள்" என்று அவர் மற்ற இளைஞர்களுக்கு ஊக்கமளித்துள்ளார்.
 
