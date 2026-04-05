50 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் தரும் வேலையை விட்டுவிட்டு எழுத்து துறைக்கு வந்த இளம்பெண்.. அதன்பின் என்ன நடந்தது?

Publish Date: Sun, 05 Apr 2026 (15:53 IST)
Updated Date: Sun, 05 Apr 2026 (15:55 IST)
வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆகிவிட்டோம் என்று நினைக்கும் ஒரு தருணத்தில், ஆண்டுக்கு 50 லட்சம் ரூபாய் ஊதியம் தரும் வேலையை யாராவது விடுவார்களா? சான்யா பத்ரா அதை செய்திருக்கிறார்.
நிலையான வருமானம், கைநிறைய சம்பளம் என கார்ப்பரேட் உலகில் ஜொலித்து கொண்டிருந்த சான்யா, திடீரென தனது வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டு 'கண்டென்ட் கிரியேஷன்' துறையில் இறங்கியபோது, அவரை சுற்றியிருந்தவர்கள் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய தவறு செய்வதாகவே கருதினர்.
ஆரம்பத்தில் அவருக்கும் அதே பயம் இருக்கத்தான் செய்தது. "உறுதியான வருமானம் இல்லை, தெளிவான எதிர்காலம் இல்லை, வெறும் ஒரு போன் மற்றும் கனவு மட்டுமே இருந்தது" என்று அவர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில் நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ளார். பல மாதங்கள் முன்னேற்றம் இல்லாமல் தவித்தபோதும், தனது விடாமுயற்சியை கைவிடாமல் தொடர்ந்து பதிவுகளை வெளியிட்டு வந்துள்ளார்.
இன்று ஒரு வெற்றிகரமான கண்டென்ட் கிரியேட்டராக திகழும் சான்யா, "இன்று நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன், ஏனென்றால் நான் விரும்பும் வாழ்க்கையை நானே செதுக்குகிறேன்" என்கிறார்.
ஒரு பெரிய முடிவை எடுக்க தயங்குபவர்களுக்கு, "உங்களை நீங்களே நம்புங்கள்" என்பதே இவரது தாரக மந்திரம். இவரது துணிச்சலான முடிவு, ரிஸ்க் எடுக்கத் தயங்கும் பல இளைஞர்களுக்கு ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணமாக மாறியுள்ளது.