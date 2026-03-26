சிங்கப்பூரில் 35 லட்ச ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிய இந்திய பெண் ராஜினாமா.. கவிதை எழுத போவதாக அறிவிப்பு..!

நம்ரதா யாதவ்
BY: Siva
Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (15:22 IST) Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (15:32 IST)
சிங்கப்பூரில் உள்ள கேபிஎம்ஜி நிறுவனத்தில் ஆண்டுக்கு 35 லட்ச ரூபாய் ஊதியத்தில் கன்சல்டன்ட்டாக பணியாற்றி வந்த 28 வயது நம்ரதா யாதவ், தனது கார்ப்பரேட் வேலையை துறந்து கவிதை மீதான காதலை தொடர இந்தியா திரும்பியுள்ளார். 
 
சட்டப் படிப்பும், சர்வதேச உறவுகளில் முதுகலை பட்டமும் பெற்றிருந்தாலும், கார்ப்பரேட் வாழ்க்கை தனது ஆளுமைக்கு ஏற்றதாக இல்லை என்பதை அவர் உணர்ந்தார். வார இறுதி நாட்களை அலுவலக அழுத்தத்திலிருந்து தப்பிக்கும் வழியாக கருத விரும்பாமல், படைப்பு திறனை வெளிப்படுத்தும் வாழ்வை தேடி மும்பைக்கு குடிபெயர்ந்தார்.
 
2024 டிசம்பரில் லக்னோ இலக்கிய விழாவில் கவிதை வாசிக்க கிடைத்த வாய்ப்பு அவரது வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்புமுனையாக அமைந்தது. தற்போது அந்தேரி மேற்கில் வசித்து வரும் அவர், தனது சேமிப்பை கொண்டு வாழ்க்கையை நடத்தி வருகிறார். மார்ச் 28-ம் தேதி நடைபெறவுள்ள தனது முதல் தனிநபர் கவிதை நிகழ்ச்சிக்கு தயாராகி வரும் நம்ரதா, கார்ப்பரேட் மனநிலையிலிருந்து விடுபட்டு ஒரு சிறந்த கதைசொல்லியாக உருவெடுக்க தீவிரமாக உழைக்கிறார். 
 
ஆரம்பத்தில் தயங்கிய அவரது பெற்றோரும் தற்போது அவரது முடிவிற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர். கனவுகளை துரத்த வயது ஒரு தடையல்ல என்பதை நம்ரதாவின் பயணம் உணர்த்துகிறது.
 
