முன்னாள் பெண் டிஜிபி ஸ்ரீலேகா மீது போக்ஸோ வழக்கு: என்ன நடந்தது?

Publish Date: Sun, 01 Mar 2026 (10:38 IST)
Updated Date: Sun, 01 Mar 2026 (10:40 IST)
கேரளாவின் முதல் பெண் டிஜிபியான ஸ்ரீலேகா, ஓய்வுக்கு பிறகு பா.ஜ.க-வில் இணைந்து தற்போது திருவனந்தபுரம் மாநகராட்சி கவுன்சிலராக உள்ளார். இந்நிலையில், தனது யூடியூப் சேனலில் பழைய பாலியல் வழக்குகளை பற்றிப் பேசுகையில், பாதிக்கப்பட்ட பெண்களின் பெயர்களை வெளிப்படுத்தியதாக அவர் மீது திருவனந்தபுரம் மியூசியம் போலீஸார் போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து விளக்கமளித்த ஸ்ரீலேகா, "நான் குறிப்பிட்ட அந்தப் பெண் மைனர் கிடையாது, அவருக்கு 18 வயதுக்கு மேல் ஆகிவிட்டது. எனவே என் மீதான போக்ஸோ வழக்கு சட்டப்படி நிலைக்காது" என்று கூறியுள்ளார்.
மேலும், சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்குவதால் அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் தன் மீது தனிப்பட்ட தாக்குதல் நடத்தப்படுவதாகவும், 33 ஆண்டுகள் காவல்துறையில் பணியாற்றிய தான் ஒருபோதும் பெண்களுக்கு எதிராக செயல்பட மாட்டேன் என்றும் அவர் உருக்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னாள் பெண் உயரதிகாரி ஒருவர் மீது போக்ஸோ வழக்கு பாய்ந்திருப்பது கேரளா மாநில அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.