தேர்தலில் மன்மோகன்சிங்கை தோற்கடித்த பாஜக பிரபலம் காலமானார்.. அஞ்சலி செலுத்தும் தலைவர்கள்..!

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கை தோற்கடித்த பாஜக பிரபலம் விஜய்குமார் மால்கோத்ரா காலமானார். அவருக்கு வயது 93.
கடந்த 1999 மக்களவை தேர்தலில் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கை தோற்கடித்தவர் இந்த விஜய்குமார் மால்கோத்ரா என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், அவர் ஐந்து முறை நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும், இரண்டு முறை டெல்லி சட்டப்பேரவை உறுப்பினராகவும் பதவி வகித்துள்ளார். கடந்த 2008-ஆம் ஆண்டு பாஜக முதல்வர் வேட்பாளராகவும் அறிவிக்கப்பட்டார்.
இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் செயல் தலைவர் உள்படப் பல பதவிகளை வகித்தவர், வயது மூப்பு காரணமாக இன்று அதிகாலை காலமானார். கடந்த சில நாட்களாக டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த விஜய்குமார் மால்கோத்ரா, சிகிச்சை பலனின்றி இன்று உயிரிழந்தார் என அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
இல்லத்தில் வைக்கப்பட்ட அவரது உடலுக்குப் பிரதமர் மோடி, பாஜக தலைவர் ஜே.பி. நட்டா, டெல்லி முதல்வர் ரேகா உள்ளிட்டோர் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினர்.