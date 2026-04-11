வெஜிடபிள் சாஸ்-க்கு பதிலாக ரசாயனங்கள், அமிலங்கள்.. அதிகாரிகள் ரெய்டில் அதிர்ச்சி தகவல்..!

Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (08:59 IST)
Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (08:51 IST)
இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் விரும்பி உண்ணப்படும் மோமோஸ், சௌமின் மற்றும் பர்கர் போன்ற தெருவோர உணவுகளுடன் வழங்கப்படும் 'வெஜிடபிள் சாஸ்' குறித்த அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் ஹாபூர் மாவட்டத்தில் உணவு பாதுகாப்பு துறையினர் நடத்திய அதிரடி சோதனையில், சுமார் 200 லிட்டர் கலப்பட சாஸ் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
இந்த சாஸ் தயாரிப்பில் தக்காளி அல்லது காய்கறிகளுக்குப் பதிலாக அபாயகரமான ரசாயனங்கள், அமிலங்கள் மற்றும் செயற்கை நிறமூட்டிகள் பயன்படுத்தப்பட்டது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
தெருவோர வியாபாரிகள் பலரும் தாங்களாக சாஸ் தயாரிக்காமல், லாபத்திற்காக இத்தகைய ரசாயன கலவைகளை வாங்கி பயன்படுத்துகின்றனர். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட அந்த சிவப்புக் நிற கலவை பார்ப்பதற்கே உண்பதற்கு தகுதியற்றதாக இருந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஆய்வக முடிவுகள் வந்தவுடன் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரி சுனில் குமார் தியாகி எச்சரித்துள்ளார். பொதுமக்கள் இத்தகைய தெருவோர உணவுகளை உண்ணும் போது கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Siva
