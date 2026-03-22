எரிபொருள் விலையேற்றம்!.. விமான கட்டணம் மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு!..

BY: Mahendran
Publish Date: Sun, 22 Mar 2026 (12:45 IST) Updated Date: Sun, 22 Mar 2026 (12:48 IST)
ஈரானின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருவதால் உலகெங்கும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஏனெனில் அமெரிக்காவுக்கு உதவும் வளைகுடா நாடுகளில் பல எண்ணெய் நிறுவனங்களை குறிவைத்து ஈரான் நடத்திய தாக்குதலில் எரிபொருள் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அதன் காரணமாக இந்தியாவில் உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. இதன் காரணமாக வணிக சமையல் சிலிண்டர் மற்றும் பெட்ரோல் டீசல் ஆகியவவை கிடைப்பதில் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. அதேநேரம் இந்தியாவில் 5 மாநில தேர்தல் காரணமாக இதுவரை பெட்ரோல், டீசல் விலையை ஏற்றாமல் இருக்கிறார்கள். தேர்தல் முடிந்தபின் பெட்ரோ, டீசல் மற்று கேஸ் சிலிண்டரின் விலை ஏற்றப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஒருபக்கம் விமான கட்டணங்களும் உயர்ந்து வருகிறது.. ஏற்கனவே இண்டிகோ உள்ளிட்ட பல விமான நிறுவனங்கள் தங்களின் விமான கட்டணங்களை உயர்த்தியது. இந்நிலையில்தான் உள்நாட்டு விமான கட்டணங்களுக்கான உச்ச வரம்பை பாஜக அரசு நாளை முதல் நீக்குவதாக அறிவித்திருக்கிறது.

இதன் காரணமாக டிக்கெட் கட்டணங்கள் பன்மடங்கு உயரும்.
எரிபொருள் விலையேற்றத்தை காரணம் காட்டி ஏற்கனவே விமான டிக்கெட் விலையை சில விமான நிறுவனங்கள் உயர்த்தியுள்ள நிலையில் தற்போது விமான கட்டணம் மேலும் அதிகரிக்கும் நிலை உருவாகியிருக்கிறது.

