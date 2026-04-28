webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






3 நாட்களில் 54 பேரை கடித்த பாம்புகள்!.. கேரளாவில் அதிர்ச்சி...

snake
Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 (14:58 IST) Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 (15:02 IST)
google-news
பாம்பு கடிக்கு மனிதர்கள் ஆளாகி வருவது தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. உலகெங்கும் பாம்புகள் காணப்படுகிறது. இந்தியாவிலும் பல மாநிலங்களிலும் பாம்புகள் அதிக அளவில் வசித்து வருகின்றன, பெரும்பாலும் மனிதர்கள் வசிக்கும் இடத்திற்கு பாம்புகள் வருவதில்லை என்றாலும் காலநிலையை மாறும் போது, உணவை தேடியும் பாம்புகள் மனிதர்கள் வசிக்கும் இடத்திற்கு வருகின்றன.

அந்த வகையில் கடந்த மூன்று நாட்களில் கேரளாவில் 54 பேர் பாம்பு கடியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. கேரளாவின் பல பகுதில் பெரும்பாலான மலைகளால் சூழப்பட்டது. எனவே அங்கு பாம்புகள் அதிகம். அதிலும், பைத்தான் என சொல்லப்படும் பெரிய அளவிலான பாம்புகள் கேரள மலைப்பகுதிகளில் இருக்கிறது.

தற்போது கோடைகாலம் என்பதால் கேரளாவில் நிலவும் கடும் வெப்பம் காரணமாக கடந்த மூன்று நாட்களில் மட்டும் 54 பேர் பாம்பு கடிக்கு ஆளாகியிருக்கிறார்கள். குளிர்ச்சியை தேடி பாம்புகள் மக்கள் குடியிருக்கும் பகுதிக்கு வருவதால் இந்த சம்பவம் கேரளாவில் தொடர்கதையாக மாறிவிட்டது.

அதுவும் நேற்று ஒரே நாளில் ஒரு குழந்தை உட்பட 16 பேர் பாம்பு கடிக்கு ஆளாகியிருக்கிறார்கள். இதையடுத்து அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் சுகாதார மையங்களில் பாம்பு கடிக்கான எதிர்ப்பு மருந்தினை தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும் என அம் மாநில முதல்வர் உத்தரவிட்டிருக்கிறார். மேலும், இரவு நேரங்களில் பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் எனவும் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் உடனே அருகில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையை அணுக வேண்டும் எனவும் கேரள சுகாதாரத்துறை அறிவுரை வழங்கியிருக்கிறது.

