பெண் மருத்துவரை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த போலீஸ்.. கையில் எழுதி வைத்து தற்கொலை.

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பெண் மருத்துவர் ஒருவர் காவல்துறை அதிகாரியால் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
பாதிக்கப்பட்ட பெண் மருத்துவர், "எனது மரணத்திற்கு காவல்துறை ஆய்வாளர் கோபால் என்பவர்தான் காரணம் என்றும், அவர் என்னை நான்கு முறை பாலியல் பலாத்காரம் செய்தார் என்றும், ஐந்து மாதங்களுக்கு மேலாக என்னை பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளார்" என்றும் தனது உள்ளங்கைகளில் எழுதி வைத்து, அதன் பின் தற்கொலை செய்துள்ளார்.
பல மாதங்களாக அந்த பெண் மருத்துவர் காவல்துறை அதிகாரியால் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டிருப்பது இதன் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது. இதனால் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளான பெண் மருத்துவர் தற்கொலை செய்துகொண்டதை தொடர்ந்து, காவல்துறை அதிகாரிகள் இதுகுறித்து தீவிர விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.
இந்தச் சம்பவம் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.