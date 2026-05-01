ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர் வங்கியின் கிரெடிட் கார்டு வைத்திருக்கிறீர்களா? உங்களுக்கு ஒரு ஷாக்கிங் நியூஸ்..!

Advertiesment
atm card
BY: Webdunia
Publish Date: Fri, 01 May 2026 (08:35 IST) Updated Date: Fri, 01 May 2026 (08:32 IST)
google-news
இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களில் தனது வாடிக்கையாளர் சேவையை விரிவுபடுத்தும் நோக்கில், ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர் வங்கி தனது கிரெடிட் கார்டு வணிகத்தின் ஒரு பகுதியை ஃபெடரல் வங்கியிடம் விற்பனை செய்வதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர் வங்கியிடம் உள்ள சுமார் 4.5 லட்சம் கிரெடிட் கார்டு கணக்குகள் இனி ஃபெடரல் வங்கியின் கீழ் செயல்படும்.
 
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு கிரெடிட் கார்டு துறையில் தடம் பதித்த ஃபெடரல் வங்கி, தற்போது 8 லட்சம் நேரடி கார்டுகளையும், 13 லட்சம் கூட்டு பிராண்ட் கார்டுகளையும் கொண்டு வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. இந்த புதிய 4.5 லட்சம் வாடிக்கையாளர்களின் வருகையால், ஃபெடரல் வங்கியின் நேரடி கிரெடிட் கார்டு வணிகம் சுமார் 90 சதவீதம் வரை உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
விற்கப்படும் இந்த 4.5 லட்சம் கார்டுகளில் 75 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவை இந்தியாவின் மிக முக்கியமான 8 பெருநகரங்களை சேர்ந்தவை என்பதால், இது ஃபெடரல் வங்கிக்கு வணிக ரீதியாக ஒரு மாபெரும் வெற்றியாக அமையும். இந்த மாற்றங்கள் அனைத்தும் நடப்பு நிதியாண்டு இறுதிக்குள் முழுமையாக முடிவடையும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

