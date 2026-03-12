முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
நாளை என் மகளுக்கு திருமணம்.. கையில் அஞ்சு பைசா இல்லை.. கதறி அழுத விவசாயி..!

குணா மண்டி
BY: Siva
Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (09:12 IST) Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (09:14 IST)
மத்திய பிரதேச மாநிலம் குணா மாவட்டத்தில் உள்ள நானாகேடி மண்டியில், நாளை தன் மகளுக்கு திருமணம் வைத்துக்கொண்டு, கையில் பணமில்லாமல் கண்ணீருடன் நின்ற ஒரு விவசாயியின் அவலநிலை பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
மண்டியிலுள்ள ஆய்வாளர் ராஜ்குமார் சர்மா என்பவர் போதையில் வந்து, விவசாயியின் கொத்தமல்லி பயிருக்கு கிடைத்த ஏலத்தொகையைத் தவறாக குறைத்து எழுதியதால் சர்ச்சை வெடித்தது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த வியாபாரிகள் ஏலத்தை நிறுத்தினர்.
 
தன் பயிரை விற்று திருமண செலவுகளை கவனிக்க வந்த அந்த விவசாயி, "தயவுசெய்து என் பயிரை வாங்குங்கள், நாளை என் மகளுக்கு திருமணம்" என்று கைகூப்பி அழுதும் யாரும் முன்வரவில்லை. இதனால் ஆத்திரமடைந்த விவசாயிகள் தேசிய நெடுஞ்சாலையை மறித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். 
 
பல மணிநேர போராட்டத்திற்குப் பிறகு போலீஸார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இதுகுறித்து மண்டி செயலர் ஆர்.பி. சிங் கூறுகையில், சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வாளர் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், அவர் பணியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார் என்றும் தெரிவித்தார். 
 
இந்தியாவின் முதுகெலும்பான விவசாயி ஒருவன் தன் பயிரை விற்க மண்டியிலே பிச்சை எடுக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது வேதனைக்குரியது என பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
