வயிற்று வலிக்கு ஸ்கேன் எடுக்க சென்ற சிறுமி கர்ப்பம் என தவறான ரிப்போர்ட்.. பெற்றோர் ஆத்திரம்..!

MRI Scan
BY: Siva
Publish Date: Fri, 03 Apr 2026 (10:41 IST) Updated Date: Fri, 03 Apr 2026 (10:44 IST)
தெலங்கானா மாநிலம் வாரங்கல் மாவட்டம் நர்சம்பேட்டை பகுதியில் உள்ள ஸ்கேனிங் மையம் ஒன்றில் நிகழ்ந்த தவறான மருத்துவ கணிப்பு பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
வயிற்று வலியால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி ஒருவரை பரிசோதித்த அந்த மையம், அவர் கர்ப்பமாக இருப்பதாக தவறான அறிக்கையை வழங்கியது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த குடும்பத்தினர், வாரங்கலில் உள்ள மற்றொரு மருத்துவமனையில் மேல்சிகிச்சைக்காக சென்றனர். அங்கு நடத்தப்பட்ட விரிவான சோதனையில், சிறுமி கர்ப்பமாக இல்லை என்பதும், அவரது கருப்பையில் சிறிய தசை வளர்ச்சி இருந்ததும் கண்டறியப்பட்டது.
 
இதையடுத்து, தவறான தகவலால் தங்களுக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்திய நர்சம்பேட்டை ஸ்கேனிங் மைய ஊழியர்களுடன் சிறுமியின் உறவினர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இது இருதரப்பு மோதலாக மாறியதை தொடர்ந்து காவல்துறை விசாரணை நடத்தி வருகிறது. 
 
இத்தகைய அலட்சியமான மருத்துவ கணிப்புகள் சமூக ரீதியாகவும், உளவியல் ரீதியாகவும் கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்பதால், சம்பந்தப்பட்ட ஊழியர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சிறுமியின் குடும்பத்தினர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
 
