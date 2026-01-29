முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
6,000 கோடி ரூபாய் ஊழல்.. மது வியாபாரிகள் சங்கம் பகீர் குற்றச்சாட்டு..!

Karnataka Excise Scam

Siva

வியாழன், 29 ஜனவரி 2026 (18:00 IST)
கர்நாடகாவில் முதலமைச்சர் சித்தராமையா தலைமையிலான காங்கிரஸ் ஆட்சியில், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் கலால் துறையில் சுமார் 6,000 கோடி ரூபாய் ஊழல் நடைபெற்றுள்ளதாக அம்மாநில மது வியாபாரிகள் சங்கம் பகீர் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளது. இது தொடர்பாக காங்கிரஸ் 
 
சங்கத்தின் தலைவர் குருசாமி கூறுகையில், பெங்களூரு போன்ற பகுதிகளில் 'CL-7' மதுக்கடை உரிமம் பெறுவதற்கு இடத்தை பொறுத்து 1 முதல் 2 கோடி ரூபாய் வரை லஞ்சம் வசூலிக்கப்படுவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இந்த பணம் கலால் துறை அமைச்சருக்கு மட்டுமல்லாமல், அதிகாரிகளுக்கும் முறையாக பிரித்து வழங்கப்படுவதாகவும், இதற்கான கட்டணங்களை மேலிடமே நிர்ணயம் செய்வதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். ஏற்கனவே பலமுறை முதலமைச்சரிடம் புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை என்பதால் இந்த விவகாரத்தை டெல்லி வரை கொண்டு செல்ல திட்டமிட்டுள்ளனர்.
 
இதற்கிடையில், கலால் துறை அமைச்சர் ஆர்.பி. திம்மாப்பூர் இந்த குற்றச்சாட்டுகளை முற்றிலும் மறுத்துள்ளார். "எந்த ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் இந்த புகார் கூறப்படுகிறது? இதில் எந்த ஊழலும் இல்லை. சட்டமன்றத்தில் இதற்கு உரிய பதிலடி கொடுப்பேன்," என்று அவர் கூறியுள்ளார். 
 
ஏற்கனவே 2024-ஆம் ஆண்டு 700 கோடி ரூபாய் ஊழல் புகார் எழுந்த நிலையில், தற்போது அது 6,000 கோடி ரூபாயாகப் பெரிதாக வெடித்திருப்பது கர்நாடக அரசியலில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது.
 
