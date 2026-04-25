300 ருபாய் லஞ்சம்.. செல்போன் பயன்படுத்தி காப்பியடித்து தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள்.. தீவிர விசாரணை

Publish Date: Sat, 25 Apr 2026 (15:46 IST)
Updated Date: Sat, 25 Apr 2026 (15:47 IST)
மகாராஷ்டிர மாநிலம் சந்திராப்பூரில் உள்ள சர்வோதயா கல்லூரியில் நடைபெற்ற பி.ஏ. தேர்வில், கல்வித்துறையையே தலைகுனிய வைக்கும் வகையிலான ஒரு மிகப்பெரிய முறைகேடு வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
வருங்கால அரசு அதிகாரிகளாக உருவாக வேண்டிய மாணவர்கள், தேர்வு அறையிலேயே தங்களது செல்போன்களை பயன்படுத்தி கூகுள் மற்றும் AI தளங்கள் மூலம் விடைகளை தேடி எழுதியது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த முறைகேட்டிற்கு மாணவர்களிடமிருந்து தலா 300 ரூபாய் லஞ்சமாக பெற்றுக்கொண்டு, அங்குள்ள கண்காணிப்பாளர்களே அனுமதி வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது. பணம் கொடுக்க மறுத்த மாணவர்கள், தேர்வு மையத்திற்கு வெளியே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டபோதுதான் இந்த ரகசியங்கள் கசிந்தன.
சுமார் 400 மாணவர்கள் அமர வேண்டிய அந்த மையத்தில் முறையான இருக்கை வசதிகள் கூட இல்லை என்பதும், ஒரு இருக்கையில் மூன்று மாணவர்கள் திணிக்கப்பட்டதும், சிலர் தரையில் அமர்ந்து தேர்வு எழுதியதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
கவிகுலகுரு காளிதாஸ் சமஸ்கிருத பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இயங்கும் இந்தக் கல்லூரியின் அவலநிலை, இந்தியாவின் உயர்மட்ட போட்டித் தேர்வுகளில் ஊழல் எந்தளவுக்கு ஊடுருவியுள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது.
முறைகேட்டில் ஈடுபடும் மாணவர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு எதிராக மகாராஷ்டிர அரசு கடும் சட்டங்களை இயற்றியிருந்தாலும், அடிமட்டத்தில் இத்தகைய செயல்கள் தொடர்வது நேர்மையாகப் படிக்கும் மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளது.