சிறந்த கேமிங் ஸ்மார்ட்போனை தேர்வு செய்வது எப்படி? சில முக்கிய குறிப்புகள்..!

Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 (09:10 IST)
Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (09:07 IST)
நீங்கள் ஒரு தீவிரமான கேமராக இருந்து, புதிய ஸ்மார்ட்போன் வாங்க திட்டமிட்டால், சில முக்கியமான விஷயங்களை கவனிக்க வேண்டியது அவசியம். விலையை விடவும் போனின் செயல்திறனே விளையாட்டின் தரத்தை தீர்மானிக்கிறது.
முதலில், Processor மற்றும் GPU மிக முக்கியம். குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 8 சீரிஸ் அல்லது மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 9000 சீரிஸ் போன்ற சிப்செட்கள் லேக் இல்லாத கேமிங் அனுபவத்தை தரும்.
இரண்டாவதாக, திரையின் Refresh Rate குறைந்தது 120Hz இருக்க வேண்டும். AMOLED திரை மற்றும் அதிக 'Touch Sampling Rate' இருந்தால், தொடுதிரை மிக வேகமாகவும் துல்லியமாகவும் செயல்படும்.
கேமிங் செய்யும்போது பேட்டரி வேகமாக தீரும் என்பதால், குறைந்தது 5,000mAh பேட்டரி மற்றும் அதிவேக சார்ஜிங் 65W அல்லது அதற்கு மேல்) வசதி கொண்ட போன்களை தேர்வு செய்யவும்.
நீண்ட நேரம் விளையாடும்போது போன் சூடாவதை தவிர்க்க, சிறந்த 'Cooling System' இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
மேலும், தடையற்ற செயல்பாட்டிற்கு 8GB அல்லது 12GB ரேம் அவசியமானது. பிளிப்கார்ட் அல்லது அமேசான் போன்ற தளங்களில் சலுகை காலங்களில் வாங்கினால், வங்கி தள்ளுபடிகள் மூலம் நல்ல விலையில் சிறந்த கேமிங் போனை பெற முடியும்.
Siva
