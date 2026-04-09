முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

சிறந்த கேமிங் ஸ்மார்ட்போனை தேர்வு செய்வது எப்படி? சில முக்கிய குறிப்புகள்..!

ஸ்மார்ட்போன்
BY: Siva
Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 (09:10 IST) Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (09:07 IST)
google-news
நீங்கள் ஒரு தீவிரமான கேமராக இருந்து, புதிய ஸ்மார்ட்போன் வாங்க திட்டமிட்டால், சில முக்கியமான விஷயங்களை கவனிக்க வேண்டியது அவசியம். விலையை விடவும் போனின் செயல்திறனே விளையாட்டின் தரத்தை தீர்மானிக்கிறது.
 
முதலில், Processor மற்றும் GPU மிக முக்கியம். குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 8 சீரிஸ் அல்லது மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 9000 சீரிஸ் போன்ற சிப்செட்கள் லேக் இல்லாத கேமிங் அனுபவத்தை தரும். 
 
இரண்டாவதாக, திரையின் Refresh Rate குறைந்தது 120Hz இருக்க வேண்டும். AMOLED திரை மற்றும் அதிக 'Touch Sampling Rate' இருந்தால், தொடுதிரை மிக வேகமாகவும் துல்லியமாகவும் செயல்படும்.
 
கேமிங் செய்யும்போது பேட்டரி வேகமாக தீரும் என்பதால், குறைந்தது 5,000mAh பேட்டரி மற்றும் அதிவேக சார்ஜிங் 65W அல்லது அதற்கு மேல்) வசதி கொண்ட போன்களை தேர்வு செய்யவும். 
 
நீண்ட நேரம் விளையாடும்போது போன் சூடாவதை தவிர்க்க, சிறந்த 'Cooling System' இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
 
மேலும், தடையற்ற செயல்பாட்டிற்கு 8GB அல்லது 12GB ரேம் அவசியமானது. பிளிப்கார்ட் அல்லது அமேசான் போன்ற தளங்களில் சலுகை காலங்களில் வாங்கினால், வங்கி தள்ளுபடிகள் மூலம் நல்ல விலையில் சிறந்த கேமிங் போனை பெற முடியும்.
 
Edited by Siva

Share this Story:
Siva
வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விஜய் நிற்கும் பெரம்பூரை பாமகவுக்கு தள்ளிவிட்ட ஈபிஎஸ்.. ஈபிஎஸ் நிற்கும் தொகுதியில் வேட்பாளரே போடாத விஜய்.. ஏதேனும் உள்குத்தா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos