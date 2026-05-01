ஆதார் விவரங்களை மாற்ற, புதுப்பிக்க எவ்வளவு கட்டணம்.. முழு விவரங்கள்..!

Publish Date: Fri, 01 May 2026 (16:40 IST)
Updated Date: Fri, 01 May 2026 (16:34 IST)
ஆதார் சேவைகளை பெறுவதற்கு முன், அதற்கான அதிகாரப்பூர்வ கட்டணங்களை அறிந்து கொள்வது அவசியமாகும். ஆதார் பதிவு செய்வது முற்றிலும் இலவசம். ஆனால், ஏற்கனவே உள்ள விவரங்களை புதுப்பிக்க குறிப்பிட்ட கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படுகின்றன.
பயோமெட்ரிக் அதாவது கைரேகை, கருவிழி மற்றும் புகைப்படம் விவரங்களை புதுப்பிக்க ரூ.125 கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், 5 முதல் 17 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கான கட்டாய பயோமெட்ரிக் புதுப்பித்தல் செப்டம்பர் 30, 2026 வரை இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.
பெயர், பாலினம், பிறந்த தேதி, முகவரி, மொபைல் எண் அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரி போன்ற டெமோகிராபிக் விவரங்களை புதுப்பிக்க ரூ.75 வசூலிக்கப்படுகிறது.
அடையாளம் மற்றும் முகவரி ஆதார ஆவணங்களை புதுப்பிக்க ஆதார் மையத்திற்கு சென்றால் ரூ.75 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். ஆனால், ஜூன் 14, 2026 வரை myAadhaar இணையதளம் வழியாக ஆன்லைனில் ஆவணங்களை புதுப்பிப்பது முற்றிலும் இலவசமாகும்.
இந்த அதிகாரப்பூர்வ கட்டண விவரங்கள் அனைத்தும் வரிகள் உள்ளிட்ட விலையாகும். கூடுதல் கட்டணம் கேட்பதை தவிர்க்கவும், ஏமாற்றப்படுவதை தடுக்கவும் இக்கட்டண விவரங்களை சரிபார்த்துச் செல்வது சிறந்தது.