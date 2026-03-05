முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முதல்வர் பதவியை திடீரென ராஜினாமா செய்யும் நிதிஷ்குமார்? பாஜகவுக்கு முதல்வர் பதவியா?

Nithish Kumar
BY: Siva
Publish Date: Thu, 05 Mar 2026 (08:40 IST) Updated Date: Thu, 05 Mar 2026 (08:34 IST)
பீகார் அரசியலில் நீண்டகாலம் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த நிதிஷ் குமார், தனது முதலமைச்சர் பதவியை துறந்து மாநிலங்களவைக்கு செல்லவிருப்பது இந்திய அரசியலில் ஒரு சகாப்தத்தின் முடிவாக பார்க்கப்படுகிறது. 
 
75 வயதான நிதிஷ் குமார், 10 முறை முதலமைச்சராக பதவியேற்று சாதனை படைத்தவர். தற்போது அவர் விலகுவதை தொடர்ந்து, பீகாரில் பாரதிய ஜனதா கட்சியைச் சேர்ந்த ஒருவர் புதிய முதலமைச்சராக பதவியேற்க உள்ளார்.
 
நிதிஷ் குமாரின் மகன் நிஷாந்த் குமார் துணை முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்கக்கூடும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. பாஜக தரப்பில் சாம்ராட் சவுத்ரி அல்லது நித்யானந்த் ராய் ஆகியோரது பெயர்கள் முதலமைச்சர் பதவிக்கு பரிசீலனை செய்யப்படுகின்றன. நீண்டகாலமாக நிதிஷ் குமாரின் நிழலிலேயே இருந்து வந்த பாஜக, தற்போது பீகாரில் நேரடியாக ஆட்சி அதிகாரத்தை கையில் எடுக்கிறது.
 
பெண்களின் ஆதரவு மற்றும் மதுவிலக்கு போன்ற திட்டங்களால் செல்வாக்கு பெற்றிருந்த நிதிஷ் குமார், வயது முதிர்வு மற்றும் அரசியல் சூழல் காரணமாக இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா முன்னிலையில் நிதிஷ் குமார் தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்ய உள்ளார். இந்த மாற்றம் பீகார் அரசியலில் மட்டுமன்றி, தேசிய அரசியலிலும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

