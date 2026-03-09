முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பெண் குழந்தை பிறந்தவுடன் வங்கிக்கணக்கில் பணம்.. பள்ளி, கல்லூரி படிப்புக்கும் திருமணத்திற்கும் நிதியுதவி.. முதல்வர் அறிவிப்பு..!

Yogi Adityanath
BY: Siva
Publish Date: Mon, 09 Mar 2026 (14:20 IST) Updated Date: Mon, 09 Mar 2026 (14:22 IST)
பெண் குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் சமூக பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கில், உத்தரப் பிரதேச அரசு ஒரு புரட்சிகரமான நிதி உதவி திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. 
 
சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு லக்னோவில் நடைபெற்ற விழாவில் பேசிய முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத், பெண் குழந்தைகள் பிறந்தது முதல் பட்டப்படிப்பு முடிக்கும் வரை அரசின் நேரடி நிதி பலன்களை பெறுவார்கள் என்று உறுதி அளித்தார். இது பெண்களைத் தன்னம்பிக்கை கொண்டவர்களாக மாற்றுவதோடு, பொருளாதார ரீதியாக யாரையும் சார்ந்திருக்காத நிலையை உருவாக்கும்.
 
இந்த திட்டத்தின் சிறப்பம்சமாக, ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தவுடன் அதிகாரப்பூர்வமாக பதிவு செய்யப்பட்டதும், அந்த தருணத்திலிருந்தே நிதியுதவி அவளது வங்கி கணக்கில் சேர தொடங்கும். முறையான தடுப்பூசிகள் மற்றும் ஊட்டச்சத்தை உறுதி செய்வதோடு, பள்ளி கல்வி முதல் கல்லூரி வரை பல்வேறு நிலைகளில் இந்த ஊக்கத்தொகை தொடரும். 
 
ஏற்கனவே அம்மாநிலத்தில் சுமார் 2.7 மில்லியன் பெண்கள் பல்வேறு திட்டங்களின் கீழ் ரூ.25,000 வரை பெற்று வரும் நிலையில், தற்போது இத்திட்டம் மேலும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, ஏழைப் பெண்களின் திருமணத்திற்கு வழங்கப்படும் நிதி ரூ.1 லட்சமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
மேலும், உயர்கல்வி பயிலும் தகுதியான மாணவிகளுக்கு இருசக்கர வாகனங்கள் வழங்கும் ‘லட்சுமி பாய் ஸ்கூட்டி திட்டம்’ முதற்கட்டமாக அமல்படுத்தப்பட உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  
 
