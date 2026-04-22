மின்சார பைக், கார் மட்டுமல்ல.. மின்சார சைக்கிளும் வந்துவிட்டது... விலை 69,000 ரூபாயாம்..

Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 (12:30 IST)
இந்தியாவைச் சேர்ந்த இ-மோட்டோராட் நிறுவனம், சந்தையில் வளர்ந்து வரும் மின்சார வாகன தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் 'வைபர்' என்ற புதிய மின்சார சைக்கிளை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த சைக்கிள், தோற்றத்தில் ஒரு நவீன மின்சார இருசக்கர வாகனத்திற்கு இணையான வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளது.
தொழில்நுட்ப ரீதியாக, இதில் 48 வோல்ட் 250 வாட்ஸ் திறன் கொண்ட எலக்ட்ரிக் மோட்டார் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதனுடன் 20Ah லித்தியம்-அயன் பேட்டரி வழங்கப்படுகிறது. இந்த பேட்டரியை சைக்கிளில் இருந்து தனியாகக்கழற்றி எடுத்து, நமக்கு வசதியான இடத்தில் வைத்து சார்ஜ் செய்துகொள்ளும் 'டிடாச்சபிள்' வசதி இதில் இருப்பது கூடுதல் சிறப்பாகும்.
சொகுசான பயணத்திற்காக முன்பக்கத்தில் தரமான சஸ்பென்ஷன் மற்றும் இரவு நேர பயண பாதுகாப்பிற்காக பிரகாசமான முகப்பு விளக்கு ஆகியவையும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன.
வைபர் மின்சார சைக்கிளின் விலை 66,999 ரூபாய் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இது அமேசான், ஃபிளிப்கார்ட் போன்ற முக்கிய இணையதள விற்பனை தளங்களில் கிடைக்கும் என நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பில்லாத, அதே சமயம் நவீன வசதிகள் கொண்ட வாகனத்தை தேடுபவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த மாற்றாக அமையும்.