Select Your Language

Notifications

டிரம்ப் - மோடி தொலைபேசி உரையாடலில் எலான் மஸ்க் கலந்து கொண்டாரா? என்ன காரணம்?

modi
BY: Siva
Publish Date: Sat, 28 Mar 2026 (08:44 IST)
google-news
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் மற்றும் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகியோருக்கு இடையே சமீபத்தில் நடைபெற்ற தொலைபேசி உரையாடலில், உலகின் பெரும் செல்வந்தரான எலான் மஸ்க் பங்கேற்றது சர்வதேச அளவில் பெரும் கவனத்தை பெற்றுள்ளது. 
 
ஈரானுடனான போர்ச்சூழல் குறித்து ஆலோசிப்பதற்காக இந்த அழைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது. பிப்ரவரி 28 அன்று ஈரான் மீது இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா நடத்திய தாக்குதலுக்கு பிறகு, இரு நாட்டுத் தலைவர்களும் உரையாடுவது இதுவே முதல் முறையாகும்.
 
இரண்டு நாட்டு தலைவர்களுக்கு இடையிலான அதிகாரப்பூர்வ உரையாடலில் ஒரு தனியார் குடிமகன் பங்கேற்பது மிகவும் அரிதானது என நியூயார்க் டைம்ஸ் தெரிவித்துள்ளது. 
 
மஸ்க் ஏன் இந்த உரையாடலில் கலந்துகொண்டார் என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் இல்லை என்றாலும், ட்ரம்ப்புடன் மஸ்க் மீண்டும் நெருக்கமான உறவில் இருப்பதை இது காட்டுவதாக கூறப்படுகிறது. 
 
இந்த உரையாடலின்போது, உலக பொருளாதாரம் மற்றும் அமைதிக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 'ஹார்முஸ் ஜலசந்தி' பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தினார்.
 

Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

'Gen Z' போராட்டத்தை தூண்டிவிட்டார்களா? நேபாள முன்னாள் பிரதமர், முன்னாள் உள்துறை அமைச்சர் கைது..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos