தலைமை செயலாளர், உள்துறை செயலாளர் திடீர் மாற்றம்: தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி..!

Publish Date: Mon, 16 Mar 2026 (11:40 IST)
மேற்கு வங்கத்தில் நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி நடவடிக்கைகளை தொடங்கியுள்ளது.
மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் மிக முக்கியப் பொறுப்புகளான தலைமை செயலாளர் மற்றும் உள்துறை செயலாளர் ஆகியோரை அதிரடியாக மாற்றம் செய்து தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதன்படி, புதிய தலைமை செயலாளராக துஷ்யந்த் நாரியாலும், புதிய உள்துறைச் செயலாளராக சங்கமித்ரா கோஷையும் தேர்தல் ஆணையம் நியமித்துள்ளது.
தேர்தல் காலத்தில் நிர்வாகம் நடுநிலையாக செயல்படுவதை உறுதி செய்யும் நோக்கில் இந்த மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. பொதுவாக, தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு மாநிலத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் தேர்தல் பணிகள் தேர்தல் ஆணையத்தின் நேரடி மேற்பார்வையில் வரும். அந்த வகையில், மேற்கு வங்கத்தில் சுமூகமான மற்றும் நேர்மையான முறையில் தேர்தலை நடத்த இந்த உயர்மட்ட அதிகாரிகள் மாற்றம் உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த அதிரடி மாற்றமானது அம்மாநில அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.