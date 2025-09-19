முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிரடி: 474 அரசியல் கட்சிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து!

Advertiesment
தேர்தல் ஆணையம்

Mahendran

, வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025 (17:46 IST)
இந்திய தேர்தல் ஆணையம், விதிகளை பின்பற்றாத மேலும் 474 பதிவுசெய்யப்பட்ட, ஆனால் அங்கீகரிக்கப்படாத அரசியல் கட்சிகளை நீக்கியுள்ளது. தொடர்ந்து ஆறு ஆண்டுகளாக எந்த தேர்தலிலும் போட்டியிடாத கட்சிகள் இந்த பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டு வருகின்றன.
 
ஆகஸ்ட் 9 அன்று 334 அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிகள் நீக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, தற்போது இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், பதிவுசெய்யப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிகளின் எண்ணிக்கை 2,520-லிருந்து 2,046 ஆக குறைந்துள்ளது.
 
தற்போது, இந்தியாவில் 6 தேசிய கட்சிகளும் 67 மாநிலக் கட்சிகளும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளாக உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சென்னைக்கு மழை தயாராகிவிட்டது.. மழையை எதிர்கொள்ள சென்னை தயாரா? தமிழ்நாடு வெதர்மேன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos