பிரசாந்த் கிஷோர் நிறுவனத்தில் அமலாக்கத்துறை சோதனை.. எதிர்ப்பு தெரிவித்த மம்தா பானர்ஜி கட்சி..!

Prasanth Kishore

Siva

, வியாழன், 15 ஜனவரி 2026 (14:18 IST)
மேற்கு வங்கத்தில் அரசியல் ஆலோசகர் பிரசாந்த் கிஷோரின் I-PAC நிறுவனம் மற்றும் அதன் இயக்குனர் பிரதீக் ஜெயின் இல்லத்தில் அமலாக்கத்துறை நடத்திய சோதனையில் மாநில அரசு தலையிடுவதாக கூறி உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கில் அமலாக்கத்துறைக்கும், மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அரசுக்கும் இடையே மோதல் முற்றியுள்ளது.
 
அமலாக்கத்துறை தனது மனுவில், சோதனையின் போது மேற்கு வங்க காவல்துறை மற்றும் மூத்த அதிகாரிகள் விசாரணையை தடுத்ததாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. குறிப்பாக, மாநில டிஜிபி ராஜீவ் குமாரை பணியிடை நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்றும் அந்த அமைப்பு கோரியுள்ளது. 
 
மறுபுறம், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அரசு ஒரு கேவியட் மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளது. அதில், தங்கள் தரப்பு வாதத்தை கேட்காமல் எந்தவொரு இடைக்கால உத்தரவையும் பிறப்பிக்கக் கூடாது என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
 
மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகளுக்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையிலான இந்த நேரடி மோதல், கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு விடப்பட்ட சவாலாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த பரபரப்பான சூழலில், உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு மேற்கு வங்க அரசியலில் பெரும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

