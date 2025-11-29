ராபிடோ ஓட்டுநர் கணக்கில் ரூ.331 கோடி பரிவர்த்தனை நடந்தது எப்படி: அமலாக்கத்துறை விசாரணையில் அதிர்ச்சி உண்மை..!

சட்டவிரோத சூதாட்ட வழக்கில் அமலாக்கத்துறை நடத்திய விசாரணையில் அதிர்ச்சிகரமான பண பரிவர்த்தனை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு ராபிடோ பைக் ஓட்டுநரின் வங்கிக்கணக்கில் ஆகஸ்ட் 2024 முதல் ஏப்ரல் 2025 வரை ரூ.331.36 கோடி டெபாசிட் செய்யப்பட்டுள்ளது தெரியவந்தது.
இந்த கணக்கிலிருந்து ரூ.1 கோடிக்கும் அதிகமாக, குஜராத் இளைஞர் அரசியல் பிரமுகர் ஆதித்ய ஜுலா-வின் உதய்பூர் ஆடம்பர திருமணத்திற்காகச் செலவிடப்பட்டுள்ளது. ஓட்டுநருக்கு மணமக்களுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை.
அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, இந்தக் கணக்கின் மூலம் சட்டவிரோத சூதாட்ட செயலிகளில் இருந்து கிடைத்த பணத்தை மறைக்க, மூன்றாம் தரப்பு கணக்குகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இத்தகைய மோசடிகளில் சிக்காமல் இருக்க, வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் நிதி ஆவணங்களை மற்றவர்களுடன் பகிர வேண்டாம் என்றும், உங்கள் நிதி அடையாளத்தை யாரும் பயன்படுத்தாமல் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அமலாக்கத்துறை பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.