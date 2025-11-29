முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ராபிடோ ஓட்டுநர் கணக்கில் ரூ.331 கோடி பரிவர்த்தனை நடந்தது எப்படி: அமலாக்கத்துறை விசாரணையில் அதிர்ச்சி உண்மை..!

Advertiesment
அமலாக்கத்துறை

Mahendran

, சனி, 29 நவம்பர் 2025 (11:46 IST)
சட்டவிரோத சூதாட்ட வழக்கில் அமலாக்கத்துறை நடத்திய விசாரணையில் அதிர்ச்சிகரமான பண பரிவர்த்தனை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு ராபிடோ பைக் ஓட்டுநரின் வங்கிக்கணக்கில் ஆகஸ்ட் 2024 முதல் ஏப்ரல் 2025 வரை ரூ.331.36 கோடி டெபாசிட் செய்யப்பட்டுள்ளது தெரியவந்தது.
 
இந்த கணக்கிலிருந்து ரூ.1 கோடிக்கும் அதிகமாக, குஜராத் இளைஞர் அரசியல் பிரமுகர் ஆதித்ய ஜுலா-வின் உதய்பூர் ஆடம்பர திருமணத்திற்காகச் செலவிடப்பட்டுள்ளது. ஓட்டுநருக்கு மணமக்களுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை.
 
அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, இந்தக் கணக்கின் மூலம் சட்டவிரோத சூதாட்ட செயலிகளில் இருந்து கிடைத்த பணத்தை மறைக்க, மூன்றாம் தரப்பு கணக்குகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
 
இத்தகைய மோசடிகளில் சிக்காமல் இருக்க, வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் நிதி ஆவணங்களை மற்றவர்களுடன் பகிர வேண்டாம் என்றும், உங்கள் நிதி அடையாளத்தை யாரும் பயன்படுத்தாமல் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அமலாக்கத்துறை பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஸ்மிருதி மந்தனா திருமணம் திடீர் ஒத்திவைப்பு: சஸ்பென்ஸ் தரும் 'கண் திருஷ்டி' எமோஜி!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos