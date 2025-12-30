முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
கட்டப்பஞ்சாயத்து செய்து கோடிக்கணக்கில் மிரட்டி பணம் பறிப்பு.. துபாய்க்கு தப்பியோடிய இசை நிறுவன உரிமையாளர்..!

ராவ் இந்தர்ஜீத் யாதவ்

Siva

, செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025 (15:20 IST)
துபாய்க்கு தப்பியோடிய பிரபல குற்றவாளி ராவ் இந்தர்ஜீத் யாதவ் மீதான பணமோசடி வழக்கு தொடர்பாக, டெல்லி மற்றும் ஹரியானாவில் உள்ள 10 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிரடி சோதனை நடத்தியது. குருகிராம் மற்றும் ரோஹ்தக் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நடைபெற்ற இந்த சோதனையில் 5 சொகுசு கார்கள், ரூ. 17 லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் முக்கிய டிஜிட்டல் ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
 
'ஜெம் ட்யூன்ஸ்' என்ற இசை நிறுவனத்தின் உரிமையாளரான இவர், இன்ஸ்டாகிராமில் 12 லட்சம் பின்தொடர்பாளர்களை கொண்டுள்ளார். கடந்த ஆண்டு ரோஹ்தக்கில் நடந்த ஒரு தொழிலதிபர் கொலைக்கு பிறகு இவர் வெளிநாட்டிற்கு தப்பியோடினார். நூற்றுக்கணக்கான கோடி மதிப்பிலான நிதி தகராறுகளை தனது அடியாட்கள் மூலம் மிரட்டி தீர்த்து வைத்து, அதன் மூலம் சட்டவிரோதமாக கோடிக்கணக்கில் கமிஷன் பெற்றதாக இவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
 
சட்டவிரோத நில அபகரிப்பு, மிரட்டி பணம் பறித்தல் மற்றும் கொலை உள்ளிட்ட 15-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகளை இவர் எதிர்கொண்டுள்ளார். பாலிவுட் பிரபலங்களுடன் நெருக்கமாக இருந்த இவர், தனது கருப்பு பணத்தை சொகுசு வாழ்க்கைக்காக பயன்படுத்தியுள்ளார். சமீபத்தில் யூடியூபர் எல்விஷ் யாதவ் வீட்டின் மீது நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கி சூடு மற்றும் காவல்துறை அதிகாரி ஒருவரின் தற்கொலை வழக்கிலும் இவரது பெயர் அடிபட்டுள்ளது. 
 
தப்பியோடிய இவரை மீண்டும் இந்தியா கொண்டு வரவும், இவரது கூட்டாளிகளை கைது செய்யவும் அமலாக்கத்துறை தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
 
