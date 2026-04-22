முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

மனைவியை பராமரிக்க தகுதியற்றவர்கள் திருமணம் செய்யாதீர்கள்: நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு..!

அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம்
BY: Siva
Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 (16:40 IST) Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 (16:42 IST)
மனைவியை பராமரிக்க தகுதியற்றவர்கள் திருமணம் செய்ய வேண்டாம் என்று அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் ஒரு முக்கியத் தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. 
 
திருமண உறவில் ஏற்படும் சிக்கல்களின் போது, தனது ஏழ்மையான நிதி நிலையை காரணம் காட்டி ஒரு கணவர் தன் மனைவிக்கு பராமரிப்பு தொகை வழங்குவதிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது என்று நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளது.
 
தேஜ் பகதூர் மவுரியா என்ற நபர், தனது மனைவிக்கு இடைக்கால பராமரிப்பு தொகையாக மாதம் 4,000 ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்ற குடும்ப நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார். தான் ஒரு தொழிலாளி என்றும், போதிய வருமானம் இல்லை என்றும் அவர் வாதிட்டார். 
 
இதனை விசாரித்த நீதிபதிகள் அதுல் ஸ்ரீதரன் மற்றும் விவேக் சரண் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்துகொண்ட பிறகு சட்டப்படி அவரை பராமரிக்கும் கடமை கணவருக்கு உண்டு என்று குறிப்பிட்டது.
 
"மனைவி மற்றும் குழந்தைகளை பராமரிக்க முடியாது என்று நினைப்பவர்கள் முதலில் திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது. திருமணம் செய்த பிறகு, குடும்ப பிரச்சனைகளைக் காரணம் காட்டியோ அல்லது ஏழ்மையை காட்டியோ பொறுப்பிலிருந்து விலக முடியாது" என்று நீதிபதிகள் கடுமையாக தெரிவித்தனர். 
மேலும், தற்போதுள்ள வாழ்க்கை செலவுகளைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது 4,000 ரூபாய் என்பது பெரிய தொகையல்ல என்றும், கணவரின் நிதிநிலை குறித்த புகாரைத் தள்ளுபடி செய்தும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
 
Edited by Siva

