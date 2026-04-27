ரயில்களுக்கு Retirement உண்டா? பயன்படுத்த முடியாத ரயிலை என்ன செய்வார்கள்? ஒரு ஆச்சரிய தகவல்..!

Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (12:57 IST)
ரயில்கள் தங்களின் நீண்ட கால பயணத்திற்கு பிறகு என்னவாகும் என்று எப்போதாவது யோசித்ததுண்டா? உலகின் மிகப்பெரிய ரயில்வே நெட்வொர்க்குகளில் ஒன்றான இந்திய ரயில்வேயில், ரயில்கள் ஓய்வு பெற்ற பிறகும் அவற்றின் சேவை முடிந்துவிடுவதில்லை. மனிதர்களை போலவே ரயில்களுக்கும் குறிப்பிட்ட பணிக்காலம் உண்டு. பொதுவாக, பழைய ICF ரக பெட்டிகள் 25 முதல் 30 ஆண்டுகள் வரையிலும், நவீன LHB பெட்டிகள் 35 ஆண்டுகள் வரையிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
ஒரு ரயில் பெட்டி பயணிகளுக்கு பயன்படாது என்ற நிலையை எட்டும்போது, அது உடனடியாக தூக்கி எறியப்படுவதில்லை. பல பழைய பயணிகள் பெட்டிகள், சீட் மற்றும் மின்விசிறிகள் நீக்கப்பட்டு New Modified Goods எனப்படும் சரக்கு பெட்டிகளாக மாற்றப்படுகின்றன. இவை கார் மற்றும் டிராக்டர்களை ஏற்றி செல்ல மேலும் 5 முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை உழைக்கின்றன.
முற்றிலும் பயன்படுத்த முடியாத ரயில்கள் Mission Zero Scrap திட்டத்தின் கீழ் உடைக்கப்படுகின்றன. இதில் இரும்பு, எஃகு, தாமிரம் மற்றும் அலுமினியம் போன்ற உலோகங்கள் தனித்தனியாக பிரிக்கப்பட்டு மறுசுழற்சி செய்யப்படுகின்றன. இதன் மூலம் இந்திய ரயில்வேக்கு ஆண்டுதோறும் ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் வருமானம் கிடைக்கிறது. ஒரு ரயில் பயணியாக தொடங்கி, சரக்கு வாகனமாக மாறி, இறுதியில் பயனுள்ள உலோகங்களாக உருமாறி தனது வாழ்நாளை நிறைவு செய்கிறது.