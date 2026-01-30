முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
அனைத்து மாணவிகளுக்கும் இலவச நாப்கின் வழங்க வேண்டும்.. தவறினால் பள்ளி அங்கீகாரம் ரத்து: சுப்ரீம் கோர்ட்

sanitary napkins

Siva

, வெள்ளி, 30 ஜனவரி 2026 (18:25 IST)
இந்திய கல்வித்துறையில் ஒரு புரட்சிகரமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில், நாட்டின் அனைத்து பள்ளிகளிலும் பயிலும் மாணவிகளுக்கு இலவசமாக சானிடரி நாப்கின்கள் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. 
 
நீதிபதிகள் ஜே.பி. பர்திவாலா மற்றும் ஆர். மகாதேவன் அடங்கிய அமர்வு, "மாதவிடாய் சுகாதார உரிமை" என்பது இந்திய அரசியலமைப்பின் 21-வது பிரிவின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள 'வாழ்வதற்கான அடிப்படை உரிமையின்' ஓர் அங்கமாகும் என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்தனர். 
மாணவிகளுக்கு தேவையான கழிப்பறை வசதிகளையும், சுகாதார பொருட்களையும் வழங்க தவறினால் அரசே அதற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.
 
தனியார் பள்ளிகள் இந்த விதிகளை பின்பற்றத் தவறினால் அவற்றின் அங்கீகாரம் ரத்து செய்யப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
