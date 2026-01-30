அனுமதி வாங்கிய பிறகுதான் சமூக வலைதள கணக்குகள் தொடங்க வேண்டும்.. அரசு ஊழியர்களுக்கு கட்டுப்பாடு..!

பீகார் மாநிலத்தில் அரசு ஊழியர்களுக்கு சமூக வலைதள பயன்பாடு குறித்து அம்மாநில அரசு அதிரடியான கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. இனி அரசு ஊழியர்கள் ஃபேஸ்புக், எக்ஸ் ,இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் கணக்கு தொடங்க வேண்டுமென்றால், துறை ரீதியான உயர் அதிகாரிகளிடம் முன் அனுமதி பெற வேண்டும் என்பது கட்டாயமாக்கப்பட உள்ளது. மாநில அமைச்சரவை இதற்கான புதிய விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
மேலும், அரசு ஊழியர்கள் போலி அடையாளங்களுடன் கணக்குகளை தொடங்கக் கூடாது என்றும், அரசின் சின்னம் அல்லது அரசு பதவிகளை தங்களின் சொந்த 'ரீல்ஸ்' மற்றும் வீடியோக்களில் விளம்பரத்திற்காக பயன்படுத்தக் கூடாது என்றும் கடுமையான உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
அரசின் இந்த திடீர் கட்டுப்பாடுகள் பீகார் மாநில அரசு ஊழியர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும், விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.