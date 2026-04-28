என் தங்கச்சி பணத்தை கொடுங்க.. இறந்த சகோதரியின் எலும்புக்கூட்டை வங்கிக்கு கொண்டு வந்த நபர்..!

Advertiesment
ஒடிசா
BY: Webdunia
Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 (08:27 IST) Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 (08:27 IST)
ஒடிசா மாநிலம் கியோஞ்சார் மாவட்டத்தில் நிகழ்ந்த ஒரு துயரமான சம்பவம், வங்கி நிர்வாகத்தின் மனிதாபிமானமற்ற போக்கையும், ஏழை மக்களின் அவலநிலையையும் உலகிற்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டியுள்ளது. 
 
ஜிட்டு முண்டா என்ற பழங்குடியின இளைஞர், தனது இறந்துபோன சகோதரியின் வங்கிக்கணக்கில் இருந்த 19,300 ரூபாய் தொகையை பெறுவதற்காக, அவரது எலும்புக்கூட்டைத் தோண்டி எடுத்து வங்கிக்கு சுமந்து வந்த காட்சி காண்போரை உறைய வைத்தது.
 
ஜிட்டுவின் சகோதரி கக்ரா இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு காலமானார். அவரது கணவர் மற்றும் குழந்தை ஏற்கனவே இறந்துவிட்ட நிலையில், ஜிட்டு மட்டுமே வாரிசாக இருந்தார். சகோதரியின் கணக்கில் இருந்த பணத்தை எடுக்க ஜிட்டு வங்கிக்கு சென்றபோது, கணக்கு வைத்திருப்பவர் நேரில் வர வேண்டும் அல்லது முறையான வாரிசு சான்றிதழ் அளிக்க வேண்டும் என்று வங்கி மேலாளர் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார். 
 
படிப்பறிவில்லாத ஜிட்டுவிடம் இறப்பு சான்றிதழோ, சட்டப்பூர்வ ஆவணங்களோ இல்லை. பலமுறை முறையிட்டும் வங்கி நிர்வாகம் உதவ மறுத்ததால், விரக்தியின் எல்லைக்கு சென்ற ஜிட்டு, சுடுகாட்டிற்கு சென்று தனது சகோதரியின் எலும்புக்கூட்டைத் தோண்டி எடுத்து, மூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் வெயிலில் சுமந்து வந்து வங்கியின் முன் நின்றார்.
 
இந்தக் கொடூரமான காட்சியை கண்ட பொதுமக்கள் வங்கி நிர்வாகத்தின் மீது கடும் கோபம் கொண்டனர். ஒரு ஏழை மனிதன் தனது சொந்த பணத்தை பெற இவ்வளவு பெரிய அவமானத்தை சந்திக்க வேண்டுமா என்று கேள்வி எழுப்பினர். தகவலறிந்த காவல்துறை விரைந்து வந்து ஜிட்டுவை சமாதானப்படுத்தியதுடன், மனிதாபிமான அடிப்படையில் இந்த பிரச்சனைக்குத் தீர்வு காணப்படுவதாக உறுதி அளித்தது. இந்த சம்பவம் சட்ட விதிகளை விட மனிதாபிமானம் முக்கியம் என்பதை மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

