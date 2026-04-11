முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

ஆகஸ்ட் 15 முதல் இருசக்கர வாகனங்களுக்கு பெட்ரோல் கிடையாதா? புதிய அறிவிப்பால் பரபரப்பு..!

Bikes
BY: Siva
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (14:40 IST) Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (14:41 IST)
டெல்லியில் அதிகரித்து வரும் காற்று மாசுபாட்டை கட்டுப்படுத்தவும், மின்சார வாகன பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கவும் டெல்லி அரசு அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளது. இதன்படி, டெல்லி மின்சார வாகனக் கொள்கை 2.0 வரைவு அறிக்கையில், வரும் 2026-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15-ஆம் தேதிக்கு பிறகு பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் சிஎன்ஜி மூலம் இயங்கும் புதிய இருசக்கர வாகனங்களை பதிவு செய்ய தடை விதிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தால், தலைநகரில் இனி மின்சார இருசக்கர வாகனங்கள் மட்டுமே புதிய பதிவுக்கு அனுமதிக்கப்படும். பெட்ரோல் வாகனங்கள் வாங்க திட்டமிடும் சாமானியர்களுக்கு இது சவாலாக இருந்தாலும், மின்சார வாகனங்களை வாங்குபவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகையாக ரூ.30,000 வரை வழங்க அரசு முன்வந்துள்ளது. மேலும், சாலை வரி விலக்கு மற்றும் பதிவுக் கட்டண தள்ளுபடி போன்ற சலுகைகளும் இதில் அடங்கும்.
 
டெல்லியில் உள்ள மொத்த வாகனங்களில் இருசக்கர வாகனங்களே மூன்றில் இரண்டு பங்கு இருப்பதால், இந்த மாற்றம் மாசுபாட்டை பெருமளவில் குறைக்கும் என அதிகாரிகள் நம்புகின்றனர். இருப்பினும், போதுமான சார்ஜிங் நிலையங்கள் இல்லாமை மற்றும் மின்சார வாகனங்களின் அதிகப்படியான ஆரம்ப விலை ஆகியவை பொதுமக்களிடையே கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
 
 ஹீரோ மோட்டோகார்ப் மற்றும் டிவிஎஸ் போன்ற முன்னணி நிறுவனங்கள் இந்த முடிவால் பெரும் வணிக பாதிப்பை சந்திக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2027-க்குள் புதிய வாகனப் பதிவில் 95% மின்சார வாகனங்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதே டெல்லி அரசின் இலக்காகும்.
 
