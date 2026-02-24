முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
மனைவி வீட்ல சும்மா இருக்காங்கன்னு சொல்லக்கூடாது!.. நீதிமன்றம் கருத்து!...

divorce

Mahendran

, செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026 (17:36 IST)
இந்தியாவில் குடும்ப உறவுகளை பொறுத்த வரை கிராமங்கள் மற்றும் சின்ன நகரங்களில் கணவர்கள் பணம் சம்பாதிப்பவர்களும் பெண்கள் குழந்தைகளை பார்த்துக்கொண்டு வீட்டு வேலை செய்பவர்களாகவே கருதப்படுகிறார்கள். அதனால்தான் கிராமம் மற்றும் சிறு நகரங்களில் பெண்களை ஆண்கள் ஆதிக்கம் செய்வது பரவலாக இருக்கிறது. ஒருபக்கம் சென்னை போன்ற பெரிய நகரங்களில் வசிக்கும் பலரும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு திருமண வாழ்க்கையை முறித்துக்கொள்கிறார்கள். கடத்த பல வருடங்களாகவே திருமண உறவுகளில் விவாகரத்து அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது..

அந்த விவாகரத்தில் ஜீவனாம்சம் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. விவாகரத்து வழக்கில் பெண்களுக்கு அவர்களின் கணவர் ஜீவனாசம் கொடுக்கவேண்டும் என்கிற விதிமுறை இருக்கிறது. எவ்வளவு குழந்தைகள்? குடும்ப செலவு? கல்வி செலவு? இதையெல்லாம் பொறுத்து அந்த பெண்ணுக்கு கணவர் இவ்வளவு ஜீவனாம்சம் கொடுக்க வேண்டும் என நீதிமன்றம் கூறுகிறது.. ஆனால் சில வழக்குகளில் நீதிமன்றம் சொல்லும் தொகையை கொடுக்க முடியாது என பல ஆண்கள் சொல்கிறார்கள். இந்நிலையில், ஜீவனாம்சம் தொடர்பான ஒரு வழக்கில் டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் கூறியுள்ள கருத்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

என் மனைவி வீட்டில் எந்த வேலையும் செய்யாமல் சும்மாதான் இருக்கிறார் என அப்பெண்ணின் கணவர் சொல்ல நீதிபதிக்கு கோபம் வந்துவிட்டது.. குடும்பத் தலைவியாக இருக்கும் பெண் குழந்தைகள் மற்றும் வீட்டை கவனித்ததன் மூலம் முக்கிய பங்களிப்பை வகிக்கிறார்.. அந்த பங்களிப்பை புறக்கணித்து சும்மா இருப்பவர் என சொல்லக்கூடாது.. அது நியாயம் இல்லை..

எனவே ஜீவனாம்சத்தை தீர்மானிக்கும் போது வருமானம் மட்டும் இல்லாமல் குடும்பத்திற்கான அவரது உழைப்பின் பொருளாதார மதிப்பையும் கணக்கில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் கருத்து கூறியிருக்கிறது..

