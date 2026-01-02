முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
மனைவியை கொலை செய்துவிட்டு தூக்கில் தொங்கிய கணவர்.. புத்தாண்டில் பரிதாப நிகழ்வு..!

டெல்லி தற்கொலை

Mahendran

, வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026 (11:59 IST)
டெல்லி அருகே குடும்ப தகராறு காரணமாகத் தனது மனைவியை கொலை செய்துவிட்டு, கணவர் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
நேற்று முன்தினம் மாலை 5:26 மணியளவில் அக்கம் பக்கத்தினர் அளித்த தகவலின் பேரில் காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்றனர். வீட்டின் கதவை உடைத்து உள்ளே பார்த்தபோது, 37 வயதான ஜோதி என்ற பெண் தரையில் சடலமாகக் கிடந்ததும், 47 வயதான ஜெயப்பிரகாஷ் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் இருந்ததும் கண்டறியப்பட்டது.
 
முதற்கட்ட விசாரணையில், ஜெயப்பிரகாஷ் தனது மனைவியை கொன்றுவிட்டுத் தானும் தற்கொலை செய்துகொண்டது உறுதி செய்யப்பட்டது. தடய அறிவியல் நிபுணர்கள் நடத்திய சோதனையில், வெளிநபர்கள் எவரும் வீட்டிற்குள் நுழைந்ததற்கான அடையாளங்கள் இல்லை என்பது தெரியவந்துள்ளது. 
 
இருவரது உடல்களும் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை வந்த பின்னரே கொலை மற்றும் தற்கொலைக்கான துல்லியமான காரணங்கள் தெரியவரும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
Edited by Mahendran

