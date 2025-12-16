7 பேருந்துகள், 3 கார்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதியது.. பனி மூட்டத்தால் டெல்லி அருகே பயங்கர விபத்து..!

உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் மதுரா அருகே டெல்லி-ஆக்ரா விரைவு சாலையில் இன்று இன்று அதிகாலை ஏற்பட்ட கோர விபத்தில் நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் 25 பேர் காயமடைந்தனர்.
அதிகாலையில் நிலவிய அடர்ந்த பனி மூட்டமே இந்த விபத்திற்கு காரணம். அடர்த்தியான பனி காரணமாக, ஏழு பேருந்துகள் மற்றும் மூன்று கார்கள் உட்பட பத்து வாகனங்கள் ஒன்றோடொன்று மோதி இந்த விபத்து ஏற்பட்டது. மோதலுக்கு பிறகு சில வாகனங்கள் தீப்பிடித்தன.
மூத்த கண்காணிப்பாளர் ஷிலோக் குமார் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் சந்திர பிரகாஷ் சிங் ஆகியோர் விபத்து விவரங்களை உறுதிப்படுத்தினர். மீட்பு பணிகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், காயமடைந்த 25 பேரும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அவர்கள் அபாய கட்டத்தை தாண்டிவிட்டதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். மீதமுள்ள பயணிகள் அரசு வாகனங்கள் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
விபத்துக்கான காரணம் பின்னர் விசாரிக்கப்படும் என்றும், தற்போது நிவாரண பணிகளுக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்படுவதாகவும் மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.