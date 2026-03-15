முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

உனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் காத்திருக்கிறது.. தாயிடம் கூறிய சகோதரியை கொலை செய்த பொறியாளர்..!

Moradabad Sibling Murder
BY: Siva
Publish Date: Sun, 15 Mar 2026 (08:59 IST) Updated Date: Sun, 15 Mar 2026 (08:47 IST)
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மொராதாபாத்தை சேர்ந்த ஹர்திக் என்ற பொறியாளர், தனது இரட்டை சகோதரி ஹிமாஷிகாவை 84 முறை கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்துள்ள கொடூரச் சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. 
 
குருகிராமில் பணியாற்றி வந்த ஹர்திக், ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வேலையை விட்டுவிட்டு சமூக வலைதளங்களில் அதிக நேரம் செலவிட்டு வந்துள்ளார். அங்கு புனேவை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணுடன் ஏற்பட்ட காதல் மற்றும் திருமண விருப்பத்திற்கு, அவரது சகோதரியும் தாயும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
 
முதலில் வேலையில் கவனம் செலுத்துமாறும், அதன்பின் காதல், திருமணம் ஆகியவற்றை பார்க்கலாம் என்றும் அவர்கள் வழங்கிய அறிவுரை, ஹர்திக்கிற்கு கடும் ஆத்திரத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
மார்ச் 6-ம் தேதி ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தில், காய்கறி நறுக்கும் கத்தியால் ஹிமாஷிகாவை கொடூரமாகக் கொலை செய்துள்ளார். பின்னர், தனது அலுவலகத்தில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த தாயிடம் சென்று, "உனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் காத்திருக்கிறது, வீட்டிற்கு வா" என்று அழைத்து சென்றுள்ளார். 
 
வீட்டிற்கு வந்த தாயையும் அவர் தாக்க முற்பட்டதில், அவர் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். சமூக வலைதள மோகம் மற்றும் குடும்ப அறிவுரைகள் மீதான வெறுப்பு ஒரு பொறியாளரை இவ்வளவு கொடூரமான கொலையாளியாக மாற்றியது அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva

அடுத்த கட்டுரையில்

இனிமேல் இவங்களுக்கு எல்லாம் சிலிண்டர் கிடையாது.. ஏற்கனவே வாங்கியிருந்தால் திருப்பி ஒப்படையுங்கள்: மத்திய அரசு

தொடர்புடைய செய்திகள்

