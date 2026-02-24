புதுமண தலித் தம்பதியினரை கோவிலுக்குள் விட மறுத்த நபர்.. தெய்வ வாக்கு கூறுவது போல் நடித்தது அம்பலம்..!

கர்நாடக மாநிலம் துமகுரு மாவட்டத்தில் உள்ள கோவிலில், தலித் தம்பதியினர் சாதிய பாகுபாட்டிற்கு உள்ளாக்கப்பட்டு அவமானப்படுத்தப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோணி கிராமத்தில் உள்ள அரசம்மா கோவிலுக்கு சென்ற புதுமண தம்பதியினரை, நாராயணப்பா என்ற நபர் தெய்வ வாக்கு கூறுவது போல் நடித்து கோவிலுக்குள் நுழைய விடாமல் தடுத்துள்ளார்.
இது தொடர்பான வீடியோவில், அந்த நபர் தம்பதியினரை வெளியேறுமாறு கூச்சலிடுவது பதிவாகியுள்ளது. இந்த செயலால் மனமுடைந்த ஜெகதீஷ் என்பவர் அளித்த புகாரின் பேரில், துருவேகெரே போலீஸார் நாராயணப்பா மற்றும் அங்கிருந்த 6 பேர் மீது SC/ST வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
முக்கியக் குற்றவாளியான நாராயணப்பா கைது செய்யப்பட்டுள்ளார், மற்றவர்களை போலீஸார் தேடி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.