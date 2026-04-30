முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

கிரெடிட் கார்டு பில் செலுத்த கூடுதல் அவகாசம்.. ரிசர்வ் வங்கியின் முக்கிய அறிவிப்பு..!

ரிசர்வ் வங்கி
BY: Webdunia
Publish Date: Thu, 30 Apr 2026 (10:42 IST) Updated Date: Thu, 30 Apr 2026 (10:43 IST)
கிரெடிட் கார்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கு நிம்மதியளிக்கும் வகையில், ரிசர்வ் வங்கி புதிய விதிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி, கிரெடிட் கார்டு பில் தொகையை திருப்பி செலுத்த, நிர்ணயிக்கப்பட்ட கடைசி தேதிக்கு பிறகு 3 நாட்கள் வரை கூடுதல் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
தற்போதைய நடைமுறைப்படி, கடைசி தேதி முடிந்து ஒரே ஒரு நாள் தாமதமானாலும், வங்கிகள் அபராத கட்டணங்களை வசூலித்து வருகின்றன. ஆனால் புதிய விதியின்படி, கடைசி தேதி முடிந்து 3 நாட்கள் கடந்த பிறகே ஒரு கார்டு கணக்கு அபராதம் விதிக்கப்படக்கூடிய நிலுவையில் உள்ள கணக்காக வங்கிகள் கருத வேண்டும். 
 
இந்த 3 நாட்களுக்குள் நிலுவை தொகையை செலுத்தினால், கூடுதல் அபராத கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படாது என்பதுடன், வாடிக்கையாளரின் கடன் தகுதி பாதிக்கப்படாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
அபராத கட்டணத்தை கணக்கிடும் முறையிலும் சீர்திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுவரை மொத்த நிலுவைத் தொகையின் மீதும் அபராதம் விதிக்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால், இனி கடைசி தேதிக்கு முன்னதாக வாடிக்கையாளர் ஒரு பகுதியை செலுத்தியிருந்தால், மீதமுள்ள நிலுவைத் தொகைக்கு மட்டுமே அபராதம் விதிக்கப்பட வேண்டும். 
 
இந்த 3 நாள் அவகாசம் என்பது அபராதம் மற்றும் கடன் தகுதி பாதிப்பில் இருந்து மட்டுமே காக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த புதிய விதிகள் 2027ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 முதல் அமலுக்கு வரும்.
 
Edited by Siva

அடுத்த கட்டுரையில்

கருத்துக்கணிப்புகள் எல்லாம் பொய்யாகும்.. விஜய் தான் தமிழ்நாட்டை ஆளப்போகிறார்: செங்கோட்டையன் உறுதி!

தொடர்புடைய செய்திகள்

