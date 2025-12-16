நாங்கள் கொடுத்ததை வாங்கி தின்ற மக்கள் எங்களுக்கு வாக்களிக்கவில்லை: சி.பி.எம். நிர்வாகி சர்ச்சை பேச்சு..!

கேரள உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் டிசம்பர் 13 அன்று வெளியாகின. இதில், மொத்தமுள்ள ஆறு மாநகராட்சிகளில் நான்கை காங்கிரஸ் கைப்பற்றியது, ஆளும் சி.பி.எம். கூட்டணிக்கு பெரிய பின்னடைவு ஏற்பட்டது. மாநிலம் முழுவதும் காங்கிரஸ் கட்சி அதிக இடங்களை பிடித்து முன்னிலை வகித்தது.
தோல்விக்குப் பிறகு சி.பி.எம். கட்சியின் மூத்த தலைவர் எம்.எம். மணி சர்ச்சைக்குரிய கருத்தை தெரிவித்தார். "நாங்கள் கொடுத்த சமூக பென்சன் போன்றவற்றை வாங்கி, நன்றாக சாப்பிட்டு வயிறு நிரம்பிய மக்கள், அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்து நன்றி மறந்துவிட்டனர்" என்று அவர் பேசியிருந்தார்.
முதல்வர் பினராயி விஜயன் முதியோர் ஓய்வூதியத்தை ரூ.2,000 ஆக உயர்த்தியது, வறுமை ஒழிப்பு மற்றும் பெண்களுக்கு ரூ.1,000 பாதுகாப்பு ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட பல கவர்ச்சிகரமான நலத்திட்டங்களை அறிவித்த பிறகும் சி.பி.எம். தோல்வியை சந்தித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
எம்.எம். மணியின் கருத்துக்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியதையடுத்து, "நான் அப்படி கூறியது சரியானது அல்ல" என்று அவர் வருத்தம் தெரிவித்து, தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொண்டார்.