முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மதுபானக் கொள்கை ஊழல்!.. அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் குற்றமற்றவர்!.. நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு...

Advertiesment
aravind
BY: BALA
Publish Date: Fri, 27 Feb 2026 (12:38 IST) Updated Date: Fri, 27 Feb 2026 (12:40 IST)
google-news
டெல்லியில் புதிதாக கட்சி துவங்கிய இரண்டு முறை முதலமைச்சரானவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால். அரசியலுக்கு வருவதற்கும் முன் அவர் அரசு அதிகரியாக பணிபுரிந்து வந்தார். அன்னா ஹசாரேவுடன் இணைந்து ஊழலுக்கு எதிராகவும் போராடினார். ஒரு கட்டத்தில் ஆம் ஆத்மி என்கிற கட்சியை துவங்கி அரசியலுக்கு வந்தார். கட்சிக்கு வந்த முதல் தேர்தலிலேயே வெற்றி பெற்று டெல்லியின் முதல்வரானார்..

அடுத்த தேர்தலிலும் அவரை முதலமைச்சர் பதவியில் அமர்ந்தார். இந்நிலையில்தான், அவர் முதல்வராக இருந்தவர் 2021 நவம்பர் மாதம் புதிய மதுபான கொள்கை அமுல்படுத்தப்பட்டது. அதில் ஊழல் நடந்ததாக சொல்லி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் உள்ளிட்ட 23 பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கின் காரணமாக தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு கூட அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை செல்ல விடாமல் கைது செய்து சிறையில் அடைப்பது பாஜக..

இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் குற்றமற்றவர் என நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு வெளியாகியுள்ளது. ஆதாரம் இல்லாமல் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் உள்ளிட்டாரை சிறையில் வைத்ததாக சிபிஐக்கு டெல்லி ரோஸ் அவன்யூ நீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்ததோடு டெல்லி மதுபான கொள்கை ஊழல் வழக்கிலிருந்து அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், மணி சிசோடியா உள்ளிட்ட 23  பேரை விடுதலை செய்திருக்கிறது. இந்த வழக்கில் சாட்சியமோ ஆதாரங்களோ இல்லாமல் நூற்றுக்கணக்கான பக்கங்களில் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்த சிபிஐ மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது.

இந்த வழக்கில் விடுதலையான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் செய்தியாளர்கள் முன் பேச முடியாமல் கன் கலங்கினார்.. ‘என்னை தோற்படிப்பதற்காகவே மோடி இந்த வேலையை செய்தார்.. ஆனால் நீதி வென்றிருக்கிறது’ என அவர் கூறினார்..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சுயேட்சையாக தேர்தலில் தோற்ற ஓபிஎஸ் திமுகவுக்கு உதவுவாரா?!. ஒரு அலசல்...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos