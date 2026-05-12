தேர்தல் அதிகாரியாக பணியாற்றியவருக்கு தலைமை செயலாளர் பதவி.. மேற்குவங்கத்தில் பரபரப்பு..!

மேற்கு வங்காளம்
BY: Webdunia
Publish Date: Tue, 12 May 2026 (08:24 IST) Updated Date: Tue, 12 May 2026 (08:26 IST)
மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் புதிய தலைமைச் செயலாளராக மனோஜ் அகர்வால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள செய்தி, அரசியல் மற்றும் நிர்வாக வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த விரிவான கட்டுரை இதோ:
 
மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தலைமை தேர்தல் அதிகாரியாக பணியாற்றிய மனோஜ் அகர்வால் தற்போது அம்மாநிலத்தின் புதிய தலைமை செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள சுவேந்து அதிகாரி தலைமையிலான பாஜக அரசு, இந்த அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. 
 
1990-ஆம் ஆண்டு பேட்ச் ஐஏஎஸ் அதிகாரியான மனோஜ் அகர்வால், தேர்தல் காலத்தில் ஆற்றிய பணிகளுக்காக இந்த உயரிய பதவி அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கருதப்படுகிறது.
 
இந்த நியமனம் அரசியல் ரீதியாக பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி இந் முடிவைக் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது. தேர்தல் காலத்தில் நடுநிலையாக செயல்பட வேண்டிய ஒரு அதிகாரி, தேர்தல் முடிந்தவுடன் ஆளுங்கட்சியின் மிக உயரிய நிர்வாக பதவிக்கு நியமிக்கப்படுவது ஜனநாயகத்தின் மீதான நம்பிக்கையை குலைப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றன. 
 
தேர்தல் காலத்தில் சுமார் 91 லட்சம் வாக்காளர்களை பட்டியலில் இருந்து நீக்கிய 'SIR' நடவடிக்கையில் மனோஜ் அகர்வாலின் பங்கு முக்கியமானது என சுட்டிக்காட்டும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ், இந்த நியமனத்தை ஒரு வெகுமதி என்று வர்ணித்துள்ளது.
 
