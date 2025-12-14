கேரளா உள்ளாட்சி தேர்தலில் காங்கிரஸ் அபார வெற்றி.. தென்னிந்தியாவில் புதிய திருப்பமா?

கேரளாவில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சி தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி அபார வெற்றி பெற்று தென்னிந்திய முழுவதும் காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் இந்த வெற்றியை கொண்டாடி வருகின்றனர்.
கேரளாவில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி 504 கிராம பஞ்சாயத்து தொகுதிகளையும், 79 பஞ்சாயத்து தொகுதிகளிலும், 7 மாவட்ட பஞ்சாயத்துகளையும் 54 நகராட்சிகளையும், 4 கார்ப்பரேஷன்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
காங்கிரஸ் கட்சியின் இந்த வெற்றி தென்னிந்தியாவுக்கே ஒரு புதிய உற்சாகத்தை காங்கிரஸ் தொண்டர்களுக்கு கொடுத்துள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் திமுகவுடன் நடத்தப்படும் கூட்டணி பேச்சு வார்த்தையில் அதிக தொகுதிகள் கேட்க வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
அதேபோல் காங்கிரஸ் கட்சி உடன் கூட்டணி அமைக்க விஜய் விருப்பம் தெரிவிக்க வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும் கேரளாவில் உள்ளாட்சி தேர்தலில் பெற்ற வெற்றி சட்டமன்ற தேர்தலிலும் தொடர வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.