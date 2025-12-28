முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பை பாராட்டிய திக்விஜய சிங்.. மறைமுக ஆதரவு கொடுத்த சசிதரூர்.. என்ன நடக்குது காங்கிரஸில்?

காங்கிரஸ் உட்கட்சி பூசல்

Siva

, ஞாயிறு, 28 டிசம்பர் 2025 (13:57 IST)
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் திக்விஜய சிங், பாஜக மற்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்புகளின் அடிமட்ட தொண்டர்களை வளர்த்தெடுக்கும் முறையை பாராட்டி சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டது காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது. 
 
பிரதமர் மோடி, அத்வானிக்கு அருகில் தரையில் அமர்ந்திருக்கும் புகைப்படத்தை பகிர்ந்த அவர், கீழ்மட்ட தொண்டர்களை உயரிய பதவிகளுக்கு கொண்டு வரும் ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸின் ஒழுக்கத்தை பாராட்டியிருந்தார். இது காங்கிரஸின் தலைமை மற்றும் மூத்த தலைவர்களிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
சசி தரூர் போன்ற தலைவர்கள் ஒரு அமைப்பு வலுவாக இருப்பதற்கு ஒழுக்கம் அவசியம் என திக்விஜய சிங்கிற்கு மறைமுக ஆதரவு அளித்தனர். தான் ஆர்.எஸ்.எஸ் சித்தாந்தத்திற்கு எதிரானவன் என திக்விஜய சிங் விளக்கம் அளித்த பின்னரும், கட்சியின் உட்கட்சி ஜனநாயகம் மற்றும் சீர்திருத்தங்கள் குறித்த விவாதங்கள் மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளன. 
 
இந்த விவகாரம் ராகுல் காந்தியின் தலைமைத்துவத்தின் கீழ் கட்சி ஒருமித்த கருத்துடன் செயல்படுகிறதா என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது.
 
Edited by Siva

