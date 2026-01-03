முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தமிழ்நாடு, கேரளா தான் முக்கியம்.. காங்கிரஸ் தொண்டர்களுக்கு ராகுல் காந்தி அறிவுறுத்தல்..!

Advertiesment
rahul gandhi

Mahendran

, சனி, 3 ஜனவரி 2026 (14:30 IST)
கடந்த ஆண்டு பீகார் மற்றும் டெல்லி தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் பின்னடைவை சந்தித்த நிலையில், 2026-ல் நடைபெறவுள்ள கேரளா, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி சட்டமன்ற தேர்தல்கள் அக்கட்சிக்கு மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. குறிப்பாக, கேரளாவில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சி தேர்தலில் காங்கிரஸ் கூட்டணி அபார வெற்றி பெற்றிருப்பது அக்கட்சி தொண்டர்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வெற்றியின் வேகத்தை அப்படியே சட்டமன்ற தேர்தலிலும் தக்கவைத்து, மீண்டும் ஆட்சி கட்டிலில் அமர கேரளா காங்கிரஸ் கமிட்டி தீவிரமாக திட்டமிட்டு வருகிறது.
 
தமிழகத்தை பொறுத்தவரை, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் கூட்டணி அமைத்தால் ஒரு வலுவான மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என காங்கிரஸ் மேலிடம் கருதுகிறது. இதன் மூலம் தமிழகத்திலும் ஒரு கூட்டணி ஆட்சி அமைய வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கணித்துள்ளனர். 
 
கேரளாவில் நிலவும் தற்போதைய அரசியல் சூழல் காங்கிரசுக்கு சாதகமாக தென்படுவதால், உட்கட்சி பூசல்களை களைந்து ஒற்றுமையுடன் தேர்தலை சந்திக்க ராகுல் காந்தி அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கு பதில் புதிய திட்டம்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos