மே.வங்கத்தில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கே வாக்கு இல்லையா? உச்சநீதிமன்றத்தில் அவசர வழக்கு..!

BY: Webdunia
Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (11:46 IST) Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (11:47 IST)
தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கே வாக்குரிமை மறுக்கப்படுவது ஜனநாயகத்தின் மிகப்பெரிய முரண்பாடாக உருவெடுத்துள்ளது. 
 
மேற்கு வங்கத்தில் தேர்தல் பணிக்காக நியமிக்கப்பட்ட 65 அதிகாரிகள், தங்களின் பெயர்கள் 'வாக்காளர் தகவல் பதிவேட்டில்'  இடம்பெறவில்லை என கூறி உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளனர்.
 
தேர்தலை முன்னின்று நடத்தும் அதிகாரிகளே வாக்களிக்க முடியாத சூழல் நிலவுவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. "நாங்கள் மற்றவர்களின் வாக்குகளை பதிவு செய்ய போகிறோம், ஆனால் எங்களது அடிப்படை உரிமையான வாக்களிக்கும் உரிமை பறிக்கப்பட்டுள்ளது" என்று அந்த அதிகாரிகள் தங்கள் மனுவில் வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளனர். 
 
பொதுவாக, தேர்தல் பணியில் இருப்பவர்களுக்கு Postal Ballot அல்லது Election Duty Certificate மூலம் வாக்களிக்க வழிவகை செய்யப்படும். ஆனால், தொழில்நுட்ப கோளாறு அல்லது நிர்வாகக் குளறுபடிகள் காரணமாக இவர்களின் பெயர்கள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.
 
இந்த விவகாரத்தை அவசர வழக்காக விசாரிக்கக் கோரியுள்ள அதிகாரிகள், உடனடியாகத் தங்களை பட்டியலில் சேர்த்து வாக்களிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் தேர்தல் ஆணையத்தின் நிர்வாக திறனை கேள்விக்குள்ளாக்கியுள்ளதுடன், களத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களின் உரிமைகளை உறுதி செய்ய வேண்டிய அவசியத்தையும் வலியுறுத்துகிறது.
 
 
Edited by Siva

