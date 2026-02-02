வங்கிக்கடன் தள்ளுபடி.. 555 நபர்கள் வாங்கிய ரூ. 18.75 கோடியை அரசே செலுத்தும்: முதல்வர் அறிவிப்பு..!

வயநாடு நிலச்சரிவால் வாழ்வாதாரத்தை இழந்த மக்களுக்கு பேருதவி புரியும் வகையில், அவர்களின் வங்கிக் கடன்களை தள்ளுபடி செய்து கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.
கடந்த 2024 ஜூலை மாதம் முண்டக்கை மற்றும் சூரல்மலை பகுதிகளில் ஏற்பட்ட கோர நிலச்சரிவில் சிக்கி 250-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர்; நூற்றுக்கணக்கானோர் வீடுகளை இழந்தனர்.
தற்போது நிலச்சரிவால் பாதிக்கப்பட்ட 555 நபர்கள் பல்வேறு வங்கிகளில் வாங்கியிருந்த ரூ. 18.75 கோடி மதிப்பிலான கடன்களை முதல்வர் நிவாரண நிதியிலிருந்து அரசே செலுத்தும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுமட்டுமின்றி, பாதிக்கப்பட்டவர்களின் சிபில் மதிப்பீடு பாதிக்காத வண்ணம் வங்கிகளுடன் இணைந்து செயல்பட அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், வீடுகளை இழந்தவர்களில் முதற்கட்டமாக 300 பேருக்கு இம்மாதம் புதிய வீடுகள் ஒப்படைக்கப்பட உள்ளன.
அரசின் இந்த மனிதநேய நடவடிக்கை, பேரிடரில் மீள முடியாமல் தவித்த வயநாடு மக்களுக்கு ஒரு புதிய நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது.
